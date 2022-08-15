لو ماشفتك في ذيك الليله صدفه كلمات ، قد يتسائل العديد منا حول التعرف على الأغاني العديدة و العديد من الأعمال الفنية المختلفة التي حظيت باهتمام كبير على الصعيدين المحلي والدولي للفنان السعودي عبد المجيد عبد الله ، والتي نسمعها من قبل الأشخاص من حولنا ومن تلك الأغاني التي نتسائل عنها لو ماشفتك في ذيك الليله صدفه للفنان عبد المجيد عبد الله ، ويعتبر أشهر الشخصيات التي حققت النجاح والشهرة في الوطن العربي والمملكة العربية السعودية ، تابعوا معنا

من هو عبد المجيد عبدالله السيرة الذاتية

عبد المجيد عبدالله مطرب وملحن سعودي، وفيما يلي أهم المعلومات الشخصية عنه

الاسم الكامل عبد المجيد عبد الله أحمد مطهر العبد الله.

الاسم الانكليزي عبد المجيد بن أحمد عبد الله.

اللقب والشهرة أمير طرب.

تاريخ الميلاد ولد عبد المجيد عام 1962 م.

مكان الميلاد مدينة جيزان – السعودية.

مكان الإقامة الحالي جدة، المملكة العربية السعودية.

العمر 60 سنة.

الجنسية يحمل الجنسية السعودية.

الدين والمعتقد يعتنق الدين الإسلامي.

الحالة الاجتماعية منفصل.

الأبناء ثلاثة أبناء.

التحصيل العلمي غير معروف.

اللغة الرسمية العربية “اللهجة السعودية”.

المهنة والنشاط ملحن ومغني.

مسيرته الفنية من 1979 حتى يومنا هذا.

إذا رأيتك في تلك الليلة بالصدفة، كلمات

وفيما يلي كلمات الأغنية الشهيرة للفنان والمطرب السعودي عبد المجيد عبد الله لو رأيتك تلك الليلة بالصدفة

حمل اغنية لو رأيتك في تلك الليلة بالصدفة

أغنية “إذا أراك تلك الليلة بالصدفة” هي من أشهر الأغاني الرومانسية للفنان السعودي عبد المجيد عبد الله الذي حقق ملايين المشاهدات على منصة اليوتيوب بعد إعلانها الأول على المنصة عام 2022 م، وهي لاقت ما يقرب من 33 مليون مشاهدة حتى هذه اللحظة، يمكن لجميع عشاق الأغاني الرومانسية ومتابعي الفنان عبد المجيد عبد الله، تحميل أغنية “لو رأيتك في تلك الليلة” بالصدفة، بصوتها الأصلي مباشرة من خلال رابط “”.

الاستماع إلى أغنية إذا رأيتك في تلك الليلة هو صدفة

حققت أغنية “لو أراك تلك الليلة بالصدفة” نجاحًا كبيرًا على منصة اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدأت العشرات من نشاط الموقع بالانتشار، بالإضافة إلى محبي الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله. لا تزال هذه الأغنية منتشرة على نطاق واسع في الخليج العربي، حيث يغلب عليها الطابع الرومانسي. وتزامن المقطع الأصلي لأغنية لو أراك تلك الليلة مع صوت الفنان عبد المجيد عبد الله مباشرة عبر المقطع الصوتي المرفق أدناه.

لو ماشفتك في ذيك الليله صدفه كلمات ، تعتبر من أشهر الأغاني البارزة التي قدمها الفنان والتي تحتوي على كلمات وعبارات رومانسية رائعة وجذابة حققت ملايين المشاهدات على منصة اليوتيوب ومواقع التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وشهدت أعماله الغنائية ملايين المشاهدات على منصة يوتيوب.