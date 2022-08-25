لو وفيت وجيت يوم زرتني كلمات ، قد يتسائل العديد منا حول التعرف على الاعمال الفنية والغنائية العديدة والتي عرفت بشهرتها في الاوقات الأخيرة ، وهي من الأعمال الفنية المختلفة التي حظيت باهتمام كبير على الصعيدين المحلي والدولي ، والتي نسمعها من قبل الأشخاص من حولنا ومن تلك الأغاني التي نتسائل عنها اغنية لو وفيت وجيت يوم زرتني كلمات ، وترجع الفنان محمد عبده ، تابعوا معنا .

من هو صاحب الأغنية إذا مت يوم زيارتك لي

صاحب أغنية “لو مت جئت يوم زيارتك لي” هو الفنان السعودي الكبير محمد عبده أشهر فنان في منطقة الخليج في الوقت الحاضر، وأهم وأبرز المعلومات المتعلقة به. له ما يلي

الاسم الكامل محمد بن عبده بن عثمان الدحل العسيري.

اللقب عراب طرب فنان العرب.

مكان الميلاد ولد في مدينة جازان السعودية.

تاريخ الميلاد 12 يونيو 1949.

العمر 73 سنة.

الجنسية سعودي.

الجنسية سعودي الجنسية.

الديانة مسلم.

الطائفة أهل السنة والجماعة.

التعليم غير معروف.

اللغة الأم العربية.

اللغات الأخرى اللهجة السعودية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج غير معروف.

المهنة مطرب وملحن.

سنوات النشاط منذ عام 1961 م حتى الآن.

لو مت و جئت يوم زرتني كلام

يمكنك العثور على كلمات أغنية “لو، أنا وايت، اليوم الذي زرته لي” لمحمد عبده، من خلال النقاط التالية

تحميل اغنية لو مت يوم زرتني

يمكنك تحميل اغنية “اذا مت ويأتي يوم زيارتك لي” من خلال مشغل الصوت التالي

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استمع لأغنية “لو مت يوم زيارتك لي”

من أشهر أغاني الفنان محمد عبده وأشهرها بين العديد من محبي الموسيقى العربية الأصيلة، حيث تتمتع هذه الأغنية بمعدلات مشاهدة عالية جدًا، ويمكنك الاستماع إلى تلك الأغنية “”.

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أهم أعمال محمد عبده

ومن أهم وأبرز أعمال الفنان محمد عبده ما يلي

يا لها من أغنية رائعة.

اغنية وحشني زمانك.

اغنية جاني كلام.

أغنية أعتذر.

ترنيمة الله لنا.

يا أغنية.

اغنية بنت النور.

اغنية يا مستحب لداعي.

كل ما ننسى أغنية.

اغنية لكل شئ اولا.

أغنيتك تناديني.

أغنية ليلة الخميس.

أغنية لو وفيت وجيت يوم زرتني كلمات ، هي من اكثر الاعمال الفنية التي اشتهرت بالكلمات الرومنسية التي تضمنها ، وتعد من الاعمال الفنية التي حظيت على اعجاب الملايين من الأشخاص داخل الوطن العربي ، والتي ترجع لصاحبها الفنان محمد عبد أحد المطربين البارزين داخل المملكة العربية السعودية .