ليال عبود التعابير على التيك توك تخدش السمع.. وأنا محسودة على كل شيء

أعربت الفنانة اللبنانية ليال عبود، عَنّْ سعادتها بنجاح الدويتو الذي جمعته مع الفنان علي الديك بعَنّْوان “حبك بالبلوة”.

وقالت عبود إنها تتطلع دائمًا إلَّى النجاح الذي تحققه فِيْ الأعمال التي تختارها، لما لها من تألق مميز يجعلها محط الأنظار، خاصة بعد أن شهد المشهد الفني الابتذال فِيْ الكلمات والمضمون، وعلقت “هذا الأمر غير مسموح.”

وأضافت الفنانة “التعبيرات على تيك توك محرجة ولا يمكنني حتى تكرارها لأن أذني الآن مخدوشة”.

كَمْا أعربت الفنانة اللبنانية عَنّْ انزعاجها من محاولات أحدهم انتحال شخصيتها، مشيرة إلَّى أنها هذه المرة تعد ملفًا خاصًا به كل المعلومات، وعلقت “هذه المرة تغيرت كل مرة لأنها تحاول التشهِيْر”. اسمي الذي عملت بجد لتحقيقه.

وكشفت ليال عبود أن الخادمة اقتحمت منزل عائلتها، مشيرةً إلَّى أن ما حدث سببه القلب الطيب لوالدها الذي فضل الاحتفاظ بأمواله فِيْ المنزل، مشيرةً إلَّى أنه عاجلاً أم آجلاً سيكون الجاني الذي هرب مجهُولاً. قتل. يعاقب

واختتمت ليال عبود حديثها بالقول إنها تعاني من الحسد رغم أنها من الأشخاص الذين يتطلعون إلَّى الكسب.

وفِيْ السياق ذاته، كرمت الفنانة ليال عبود بمهرجان “أفضل” لأغنيتها الجديدة “حبك بلوة”، إلَّى جانب مجموعة من النجوم منهم محمد الشرنوبي، سيف الدين السبيعي، أحمد السبيعي. – منجد وباسكال مشعلاني وسيف عامر وغيرهم.