ليدين ناصعة البياض.. حضري كريم طبيعي من مطبخك لتبيض اليدين والرجلين بأبسط المكونات

كريم تبييض اليدين والقدمينيمكن أن تعاني الكثير من النساء والفتيات من سواد اليدين والرجلين بسبب التعرض لأشعة الشمس، لذلك يلجأ الكثير منهن إلى المواد الكيميائية التي تساعد على التفتيح بسهُولة وسرعة، لكن الكثير منهن قد يتعرضن للحساسية بسبب كثرة التعرض بالإضافة إلى ذلك، فإن الكثير منهن يفضل اللجوء إلى المواد الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة بشكل ملحوظ دون التأثير على البشرة، لذلك هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكنك الوثوق بها لتحضير العديد من الوصفات السهلة والسريعة التي تزيل السمرة بسرعة كبيرة، وهذا ما سنتطرق إليه فِيْ هذا المقال.

كريم تبييض اليدين والقدمين

يمكنك تحضير العديد من الوصفات بمكونات بسيطة لتوضيحها، وذلك من خلال ما يلي

تضاف كل من ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي إلى ملعقة كبيرة من الكركَمْ.

يمكنك تطبيق هذا الخليط على يديك وقدميك وتوزيعه بالتساوي.

اتركي الخليط لمدة نصف ساعة على الأقل وكرر هذه الوصفة عدة مرات لتحقيق أفضل النتائج.

وصفة أخرى للتبييض

يمكنك خلط كل من الخيار المبشور مع ملعقة كبيرة من الزبادي وكذلك القليل من الحَلْيب وقليل من عصير الليمون وخلطهما جيدًا.

اخلطيهم جيدًا ووزعيهم على يديك وقدميك واتركيهم لمدة نصف ساعة على الأقل للحصول على النتيجة المرجوة.

وصفات أخرى لتبييض اليدين والقدمين

يمكنك تبييض يديك وقدميك بمكونات سحرية، وذلك من خلال ما يلي

يتم إحضار كَمْية من الجلسرين وتذويبها وخلطها مع الليمون حتى يتم الحصول على خليط متجانس.

وزعي الخليط على اليدين والقدمين واتركيه لمدة نصف ساعة على الأقل.

كرر الوصفة عدة مرات للحصول على أفضل نتيجة.

زيت الزيتون والكركَمْ

يعتبر زيت الزيتون من أفضل الزيوت الطبيعية لإزالة السمرة ويمكن استخدامه كالتالي

يمكنك خلط ملعقة كبيرة من الكركَمْ مع زيت الزيتون وتوزيعها على يديك وقدميك.

ثم اترك الكريم لمدة نصف ساعة على اليدين والقدمين، ثم اغسلهما تحت الماء الجاري.

فِيْ الختام، تعلمنا عن تغير لون اليدين والقدمين من خلال العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعدك على تفتيح اليدين والقدمين بسهُولة وسرعة وبدون آثار جانبية.