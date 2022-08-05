ليدي غاغا تعلن رسمياً مشاركتها فِيْ الجزء الثاني من فِيْلم “جوكر”

أعلنت نجمة البوب ​​الأمريكية ليدي غاغا رسمياً عَنّْ مشاركتها فِيْ الجزء الثاني من فِيْلم “جوكر”. للانضمام إلَّى طاقم الفِيْلم القادم الذي يضم نخبة من النجوم العالميين.

نشرت الفنانة والمطربة الشهِيْرة، خلال الساعات الماضية، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، دعابة موسيقية للفِيْلم، يظهر فِيْها ظل راقصين على إيقاع أغنية “Check to Check”، مع الأسماء. فِيْنيكس. وامض غاغا على الشاشة.

ومن المقرر أن يحتفظ الممثل الشهِيْر خواكين فِيْنيكس بالدور الرئيسي فِيْ الجزء الثاني من “جوكر” الذي سيعرض فِيْ أكتوبر 2024.

ذكرت صحيفة هُوليوود ريبورتر أن غاغا، 36 عامًا، كانت فِيْ محادثات مبكرة للعب شخصية الكتاب الهزلي الخيالي هارلي كوين، الذي كشف أيضًا أن المشروع يجري تطويره ليكون فِيْ فئة الأفلام الموسيقية. يُعتقد أن غاغا ستؤدي العديد من الأغاني خلالها.

على الرغم من التزام المنتج الصمت بشأن التفاصيل الشخصية، يبدو أن شخصية غاغا، “هارلي كوين”، ستدخل فِيْ علاقة سامة ومسيئة مع “الجوكر”.

لعبت الممثلة الأسترالية مارجوت روبي دور هارلي كوين فِيْ العديد من الأفلام، بما فِيْ ذلك فِيْلم Suicide Squad لعام 2016 و Birds of Prey لعام 2022 و 2022 The Suicide Squad، ولكن يُقال إن النسخة الجديدة من الشخصية ستظهر فِيْ الجزء الثاني. الفِيْلم الذي يحمل عَنّْوان Joker Folie a Deux سيكون مختلفًا عَنّْ سابقيه.

يشار إلَّى أن خواكين فِيْنيكس فاز بجائزة الأوسكار عَنّْ دوره فِيْ الجزء الأول من الفِيْلم الذي بدأ عرضه عام 2022 ويحكي قِصَّة حياة العدو اللدود للبطل الخارق “باتمان”.

لم تقدم شركة Warner Bros. مزيدًا من التفاصيل حول الجزء الثاني. لكن مجلة فارايتي فِيْ هُوليوود ذكرت أن التكَمْلة الجديدة ستكون مسرحية موسيقية وأنه من المتوقع أن تلعب ليدي غاغا دور هارلي كوين المتآمر مع جوكر.