وقللت من احتمالية حدوث ركود فِيْ بريطانيا، بينما أكدت مرشحتها لمنصب وزير الخزانة للبريطانيين أن “المساعدة فِيْ الطريق” مع ارتفاع تكاليف المعيشة باستمرار.

تعهدت مؤسسة الثقة، التي تؤيد الاستطلاعات، بالتغلب على منافستها، وزير الخزانة السابق ريشي سوناك، لتصبح رئيسة وزراء بريطانيا المقبلة، وتعهدت بقيادة “ثورة فِيْ مجال الأعمال الصغيرة والمشروعات الخاصة” إذا جاءت إلَّى قوة.

وقالت لصحيفة ذا صن يوم الأحد “هناك الكثير من الحديث عَنّْ الركود. لا أعتقد أنه أمر حتمي. هنا فِيْ بريطانيا يمكننا إطلاق العَنّْان لهذه الفرصة.”

واعتبرت أن على المملكة المتحدة أن تخلق الظروف الاقتصادية لإنتاج “جوجل المقبل أو فِيْسبوك المقبل”، مشيرة إلَّى أن “الطموح يصل إلَّى هذا المستوى”.

وفِيْ حديث منفصل إلَّى ذا ميل يوم الأحد، قال وزير الأعمال كواسي كوارتينج، الذي من المتوقع أن يتولى منصب أمين الخزانة فِيْ حكومة التراس، إنه يتفهم “القلق العميق” الذي يجتاح بريطانيا حيث وصل التضخم إلَّى مستوى لم نشهده منذ عقود.

وقال للصحيفة “لكنني أريد أن أطمئن الشعب البريطاني أن المساعدة فِيْ طريقك إليكَمْ”، مشيرا إلَّى أن العمل قد بدأ بشأن “أفضل مجموعة من الإجراءات” التي من شأنها أن تسمح لرئيس الوزراء المقبل “ببدء العمل بسرعة. “

أمام أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم 200 ألف حتى 2 سبتمبر لاختيار زعيمهم الجديد.

وبما أن الحزب يتمتع بأغلبية فِيْ البرلمان، سيصبح الفائز رئيسًا للوزراء، خلفًا لبوريس جونسون، الذي استقال فِيْ يوليو بعد عدة فضائح.

ومن المنتظر إعلان نتائج التصويت فِيْ الخامس من سبتمبر الجاري.

جوف يدعم SONAC

لكن مايكل جوف، النائب عَنّْ حزب المحافظين، الذي شغل مناصب وزارية فِيْ حكومات ثلاثة رؤساء وزراء على مدى 11 عامًا، اعتبر يوم السبت أن تراس “بعيد عَنّْ الواقع” بمقترحاته لخفض الضرائب فِيْ مواجهة أزمة غلاء المعيشة.

وقدم جوف، الذي كان أيضًا الزعيم السابق لحزب المحافظين، دعمه لسوناك لرئاسة الوزراء.

يعارض تيراس نهج سناك فِيْ كَيْفَِيْة التعامل فِيْ سياق اقتصادي واجتماعي غير مستقر، حيث تجاوز التضخم 10٪، وتصاعدت الإضرابات فِيْ العديد من القطاعات للاحتجاج على تراجع القوة الشرائية.

وعد تروس بخفض ضريبي كبير بينما يريد خصمه أولاً خفض التضخم الذي تسبب فِيْ انخفاض تاريخي فِيْ القوة الشرائية للأسر البريطانية.

وقال جوف لصحيفة التايمز إنه “قلق للغاية من أن الخطاب، بالنسبة للكثيرين، قد انحرف عَنّْ الواقع”.

معالجة أزمة غلاء المعيشة

وأضاف “معالجة أزمة غلاء المعيشة لا تتمثل فِيْ تقديم مساعدات مالية جديدة وتخفِيْض الضرائب”.

ويؤكد أن الخفض المقترح “سيفِيْد الأثرياء” و “الشركات الكبرى” على حساب أصحاب الأعمال الصغيرة والفئات الأكثر ضعفاً.

قال جوف “لا أرى كَيْفَ أن حماية خيارات الأسْهُمْ للمديرين التنفِيْذيين هِيْ أولوية على دعم الفقراء فِيْ مجتمعَنّْا. ولكن فِيْ وقت الحاجة لا يمكن أن تكون الأولوية الصحيحة”.

خلال هذه الحملة، دافع مايكل جوف عَنّْ كيمي بادنوك قبل هزيمتها. أعلن أنه لا يتوقع المشاركة فِيْ حكومة جديدة.