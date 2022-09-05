“ليز تراس” امرأة بريطانيا “الحديدية”.. هل تمتلك مفاتيح الإنقاذ

فِيْ خضم أزمة الطاقة المتصاعدة والإضرابات والتضخم المفرط، تتولى ليز تيراس رئاسة الحكومة البريطانية. هل تعبر الاقتصاد إلَّى بر الأمان

فازت ليز تيراس يوم الإثنين 5 سبتمبر 2022 ؛ قادها حزب المحافظين الحاكَمْ لتصبح رئيسة للوزراء خلفا لبوريس جونسون.

بدون مفاجآت، فازت تيريس بنسبة 57٪ من الأصوات، مقارنة بـ 43٪ لمنافسها وزير المالية السابق ريشي سوناك.

تعهد تيراس بالوفاء بجميع الوعود التي قطعها، بما فِيْ ذلك تنفِيْذ خطة للنمو الاقتصادي والتخفِيْضات الضريبية، والتعامل مع مشكلة إمدادات الطاقة.

ستتولى ليز تيراس رئاسة الوزراء فِيْ الحكومة البريطانية، يوم الثلاثاء، 6 سبتمبر 2022، بعد تكليف من الملكة إليزابيث.

يتولى رئيس الوزراء الجديد منصبه فِيْ وقت تواجه فِيْه بريطانيا أزمة تكاليف المعيشة واضطرابات عمالية وركود يلوح فِيْ الأفق.

يرث التراس اقتصادًا مضروبًا، حيث بلغ التضخم أعلى مستوى له منذ 40 عامًا. كَمْا تواجه ضغوطًا لحماية المنازل والشركات من ارتفاع تكاليف الطاقة.

ووعد تيراس بالإعلان عَنّْ تفاصيل خطة للتعامل مع ارتفاع الأسعار خلال أيام. وتشير التوقعات إلَّى أن الإعلان سيصدر يوم الخميس 8 سبتمبر 2022.

لكن من هِيْ ليز تروس التي شغلت حقيبة الخارجية فِيْ عهد رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، وهِيْ اليوم رئيسة الحكومة الحالية وهل ستكون قادرة حقًا على دفع عجلة الاقتصاد بعد أن أصبحت بريطانيا سادس أكبر اقتصاد فِيْ العالم، متخلية عَنّْ المركز الخامس لصالح الهند

ولدت فِيْ مدينة أكسفورد، جنوب وسط إنجلترا، عام 1975 (47 عامًا)، وهِيْ تنتمي لعائلة من الطبقة المتوسطة ذات قناعات يسارية قوية. تم انتخابها لأول مرة فِيْ عام 2010 كَمْمثلة لجنوب غرب نورفولك.

أصبحت ليز تروس شخصية مشهُورة بين أعضاء حزب المحافظين بسبب آرائها التحررية فِيْ الاقتصاد والتجارة. هِيْ ثاني امرأة تشغل وزارة الخارجية، وتدعى السيدة الحديدية.

ساهمت فِيْ فرض العقوبات على موسكو والأوليغارشية الروسية بعد حرب أوكرانيا. شغلت عدة مناصب وزارية ولعبت دورًا فِيْ التفاوض على اتفاقيات التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عَنّْدما كانت وزيرة التجارة الدولية، قبل أن تصل إلَّى منصبها الحالي.

مع الآمال المتزايدة بالفوز برئاسة الحكومة البريطانية، قدم “تراس” عدة وعود كحزمة استباقية للتغلب على الأزمة الاقتصادية المعقدة.

تتمثل الأولوية الاقتصادية الواضحة لرئيس الوزراء الجديد فِيْ خفض الضرائب، وهِيْ خطوة تصر ليز تروس على أنها ستعيد تشغيل الاقتصاد المتعثر ومساعدة الأشخاص الذين لديهم فواتير طاقة أعلى.

وعد تيراس بإلغاء الزيادة الأخيرة فِيْ التأمين الوطني والزيادة المخطط لها فِيْ ضريبة الشركات، بتكلفة مجتمعة تبلغ حوالي 30 مليار جنيه إسترليني سنويًا، بالإضافة إلَّى تعليق ما يُعرف باسم “الضريبة الخضراء”، وهِيْ جزء من الطاقة فاتورة للمشاريع الاجتماعية والخضراء. كَمْا طرح فريق تيراس فكرة خفض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ أو خفض ضريبة الدخل لمساعدة ميزانيات العائلات.

كَمْا تعهدت بإنفاق 2.5 فِيْ المائة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع حتى عام 2026، ورفع هذه النسبة إلَّى 3 فِيْ المائة بحلول عام 2030.

يعاني البريطانيون منذ شهُور من أزمة غير مسبوقة فِيْ تكلفة المعيشة أجبرت الحكومة على تقديم مساعدات مالية استثنائية وعاجلة للأسر ذات الدخل المحدود، فِيْما تتزامن هذه الأزمة مع أزمة أخرى فِيْ قطاع الطاقة أدت إلَّى ارتفاع غير مسبوق فِيْ أسعار الوقود والكهرباء والغاز، فضلا عَنّْ أزمة ثالثة تتعلق بالتراجع المستمر فِيْ سعر صرف الجنيه الإسترليني، مما أدى إلَّى تفاقم معدلات التضخم ودفع بنك إنجلترا إلَّى توقع معدل تضخم قياسي فِيْ البلاد خلال الفترة الحالية. عام.

فتح انتصار تيراس الباب أمام العديد من الأسئلة المتعلقة بسياساتها الاقتصادية، وما إذا كانت لديها حلول للأزمات التي تعصف بالبلاد ومصدر قلق واسع النطاق للبريطانيين. بارزة فِيْ بريطانيا.

شددت Trace على التزامها بهدف “صفر انبعاثات” فِيْ بريطانيا، ويصر فريقها على أنها ستركز على الطاقة المتجددة.

انخفض الجنيه الإسترليني بعد إعلان فوز تيراس إلَّى أدنى مستوى له منذ عام 1985، حيث عاد إلَّى مستويات أقل من 1.15 دولار أمريكي.

وذكرت “الجارديان” أنه “بينما قالت الأمانة إن خططها سيتم تمويلها من خلال الارتفاع المالي وتأخير سداد الديون المتعلقة بفترة كورونا، قال العديد من النقاد إن هذه الخطط ستحتاج إلَّى اقتراض مبالغ كبيرة، وبأسعار قد تكون باهظة، مما يعَنّْي أن الاقتصاد البريطاني سيكون مثقلًا. المزيد من التكاليف.

منذ أن أعلن جونسون عَنّْ استقالته، تراجعت توقعات النمو، وارتفع التضخم السنوي إلَّى أكثر من 10٪، وارتفعت أسعار الوقود والغذاء، وكان هناك إحباط كبير من ارتفاع تكاليف المعيشة ومئات الآلاف من العمال فِيْ الموانئ والقطارات والبريد. فِيْ إضراب.

يشار إلَّى أن العديد من المراقبين والمحللين يخشون من استمرار تراجع الجنيه الإسترليني إلَّى مستوى التكافؤ مع الدولار الأمريكي، الأمر الذي سيؤدي إلَّى ارتفاع كبير فِيْ معدلات التضخم. توقع بنك إنجلترا أن يقفز التضخم إلَّى 13٪ مع تفاقم أزمة الطاقة.

فِيْ غضون ذلك، توقع بنك جولدمان ساكس أن يصل معدل التضخم فِيْ بريطانيا إلَّى مستوى 22٪، ليصل بذلك إلَّى أعلى مستوى له على الإطلاق، الأمر الذي سيزيد من المشكلات الاقتصادية فِيْ بريطانيا ويعمق أزمة غلاء المعيشة للعائلات.