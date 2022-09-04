ليز تراس جاهزة لإنقاذ البريطانيين.. الزعيمة المحتملة تعلن “خطة جريئة”

أكدت ليز تيراس، وزيرة الخارجية البريطانية والمرشحة الأقرب لرئاسة الوزراء، استعدادها لإنقاذ مواطنيها من عواقب أزمة الطاقة.

قالت التراس يوم الأحد إنها ستتخذ إجراءات فورية من الأسبوع الأول لمعالجة ارتفاع فواتير الطاقة وزيادة إمدادات الطاقة إذا تم تعيينها رئيسة للوزراء هذا الأسبوع.

من المتوقع على نطاق واسع أن يتم اختيار رئاسة زعيم جديد لحزب المحافظين الحاكَمْ، وبالتالي رئيس الوزراء البريطاني الجديد، يوم الاثنين، فِيْ وقت تواجه فِيْه البلاد ما يمكن أن يكون ركودًا مطولًا، وتضخمًا فوق 10 فِيْ المائة و الاضطرابات الصناعية.

خطة جريئة

قائمة طويلة ومكلفة من الخطوات تنتظر رئيس الوزراء المقبل، الذي سيحل محل بوريس جونسون.

وقال تريس إنه سيكون من الجرأة معالجة الاقتصاد المتعثر، مجددا تعهده بتحفِيْز النمو وإصلاح مجموعة واسعة من المشاكل الاقتصادية.

وكتبت فِيْ صحيفة صنداي تلغراف أنها فهمت مدى صعوبة أزمة تكلفة المعيشة بالنسبة للبريطانيين، مضيفة أنها ستتخذ “إجراءات حاسمة لضمان تمكن العائلات والشركات من تجاوز هذا الشتاء التالي”.

وأضافت “إذا تم انتخابي، فإنني أخطط خلال الأسبوع الأول من إدارتي الجديدة لتحديد إجراءاتنا الفورية بشأن فواتير الطاقة وإمدادات الطاقة”.

وذكرت أن ذلك سيتبعه تحرك لاحقًا “من وزير المالية يتضمن حزمة أوسع من الإجراءات بشأن الاقتصاد”.

100 مليار جنيه استرليني

ونقلت صحيفة صنداي تايمز عَنّْ مصادر مطلعة فِيْ وزارة المالية قولها إن تكلفة مخطط الشرفة ستتجاوز 100 مليار جنيه (115 مليار دولار)، سيضاف معظمها إلَّى الاقتراض الحكومي.

على الرغم من الضغوط فِيْ مقابلة مع بي بي سي حول خطتها، رفضت تروس تقديم أي تفسير، قائلة إنه من غير المناسب الخوض فِيْ تفاصيل استراتيجيتها قبل توليها منصبها. ولم تعلق على رقم 100 مليار جنيه.

صرحت اليوم لبرنامج (الأحد مع لورا كونسبيرج) أنها ستبدأ التحرك خلال الأسبوع الأول، إذا تم انتخابها.

حكَمْ ليز “كارثة”

فِيْ التلغراف، أوضح تروس أن نهجه سيكون من شقين، وهُو إجراء فوري لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة وخطة للنمو الاقتصادي، وأنه سيعين مجلسًا من المستشارين الاقتصاديين للحصول على “أفضل الأفكار “حول كَيْفَِيْة تعزيز الاقتصاد.

وكتبت “نحتاج إلَّى اتخاذ قرارات صعبة لضمان عدم بقائنا فِيْ هذا الوضع كل خريف وشتاء”. “الحلول المؤقتة أو تأجيل المشاكل لن يساعد. أنا مستعد لاتخاذ القرارات الصعبة لإعادة بناء اقتصادنا.”

إلَّى جانب أزمة تكلفة المعيشة الفورية، سيتعين على رئيس الوزراء الجديد أيضًا التعامل مع عدد متزايد من الإضرابات وقوائم الانتظار الطويلة فِيْ خدمة الصحة العامة، بالإضافة إلَّى حكَمْ محكَمْة الشهر المقبل بشأن محاولة استقلال اسكتلندا.

فِيْ إشارة إلَّى أن العلاقات مع اسكتلندا يمكن أن تتوتر إذا وصل تروس إلَّى السلطة، قالت الوزيرة الأولى الاسكتلندية نيكولا ستورجون إنها ستفعل كل ما فِيْ وسعها للعمل مع وزير الخارجية.

أخبرت سكاي نيوز أنه إذا حكَمْت تروس على ما كانت تقوله خلال حملتها الصيفِيْة، “ستكون كارثة، ليس فقط لاسكتلندا ولكن أيضًا للمملكة المتحدة … ولكن دعونا نأمل ألا يكون هذا هُو الحال”.