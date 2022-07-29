ليست أبل ولا هُواوي.. سامسونج “الناجي الوحيد” من انهِيْار مبيعات الهُواتف

سجلت Samsung Electronics نموًا فِيْ الربع الثاني من العام مقارنة بالعام السابق.

وبهذا الإنجاز، تعد سامسونج الشركة الوحيدة من بين أفضل 5 علامات تجارية للهُواتف الذكية التي حققت نموًا، وسط تراجع المبيعات عالميًا، مما مكن الشركة من الحفاظ على ريادتها فِيْ السوق.

وفقًا لشركة أبحاث السوق Counter Point Research، وصلت شحنات الهُواتف الذكية فِيْ السوق العالمية اليوم الجمعة إلَّى 294.5 مليون وحدة، بانخفاض 9٪ عَنّْ نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

62.5 مليون جهاز

وصلت شحنات الهُواتف الذكية من سامسونج إلَّى 62.5 مليون وحدة فِيْ الربع الثاني من العام، بزيادة قدرها 8٪ عَنّْ نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت شركة “Counter Point Research” إن هذا النمو يعد إنجازًا فريدًا من بين أفضل 5 شركات فِيْ سوق الهُواتف الذكية.

انخفضت شحنات الهُواتف الذكية بنسبة 5٪ عَنّْ نفس الفترة من العام الماضي. وانخفضت شحناتها إلَّى العلامات التجارية الصينية، بما فِيْ ذلك Xiaomi و Vivo و Oppo، بسبب فرض الصين إجراءات الإغلاق (حظر الحركة) بمعدل 25٪ و 15٪ و 22٪ على التوالي.

حصة أكبر فِيْ السوق

بلغت حصة “سامسونج” فِيْ سوق الهُواتف الذكية العالمي 21٪، بزيادة قدرها 3 نقاط مئوية عَنّْ الربع السابق من العام، لتحافظ على ريادتها فِيْ الترتيب العالمي.

رسم بعض المحللين صورة قاتمة لتعافِيْ سوق الهُواتف الذكية العالمية فِيْ النصف الثاني من العام مثل الربع الثاني.

توقعت شركة Counter Point Research أن العديد من الدول على شفا الركود الاقتصادي فِيْ ظل التوقعات المتشائمة بشأن الأوضاع الاقتصادية العالمية، وأن عدم اليقين الجيوسياسي، وارتفاع أسعار المواد الخام، وضعف طلب المستهلكين، وغيرها من العوامل التي تؤثر سلبا على سوق الهُواتف الذكية.