ليست الخيانة.. سبب مفاجئ لانفصال شاكيرا وبيكيه

كسر روبرتو جارسيا، الذي أقام علاقة رومانسية مع لوسيلا، شقيقة المغنية الكولومبية شاكيرا، صمته وكشف السبب الرئيسي لانفصال المغنية عَنّْ نجم برشلونة جيرارد بيكيه.

وقال جارسيا إن الخلاف بين شاكيرا وبيكي هُو لأسباب اقتصادية وليس خيانة كَمْا يشاع ولا أسلوب حياة اللاعب الإسباني.

وكشف أن جيرارد بيكيه طلب من شاكيرا مبلغًا من المال لاستثماره فِيْ مشروع تجاري، لكن شريكه رفض بعد اعتراض والديه، بحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية الشهِيْرة.

وأشار روبرتو إلَّى أن العلاقة بين النجمين بدأت فِيْ التدهُور منذ تلك اللحظة، وبدأت الخلافات تتكرر من خلال الموقع الرسميك، حتى أعلنا رسميًا انفصالهما فِيْ أوائل يونيو.

وتابع الشاب حديثه بأن شاكيرا حاولت قدر المستطاع أن تظهر مبتسمة مع والديها رغم تدهُور العلاقة مع شريك حياتها، لكن مع مرور الوقت شعرت أن بيكيه تحبها فقط لأنها أم لطفليها. . وما حدث لم يكن فِيْ أذهان عشاقها.

أعلن الثنائي رسميًا انفصالهما بعد علاقة استمرت 12 عامًا، متمنياً لوسائل الإعلام الحفاظ على خصوصية الأسرة وطفليهما.

لم يظهر بيكيه وشاكيرا معًا منذ مارس الماضي فِيْ أي مناسبة، ولا على الشبكات الاجتماعية. بينما انتشرت الشائعات حول خيانة لاعب برشلونة لصديقته مع مضيفة شقراء ساحرة، لم يتحدث أي منهما عَنّْ ذلك.

فِيْ نفس السياق ؛ دافعت فتاة إسبانية عَنّْ نفسها ووعدت برفع دعاوى قضائية، بعد أن قيل إنها عشيقة بيكيه الجديدة، متهمة بإفساد علاقته بصديقته شاكيرا.

وقالت الصحف الإسبانية إن الفتاة المعَنّْية ستظهر قريبًا على الملأ وتحاسب كل من شوه سمعتها وربط اسمها فِيْ قضية انفصال بيكيه وشاكيرا.

بينما قالت الفتاة فِيْ البرنامج الإسباني “Sochilet” تحت اسم “CM” “أصبحت جزءًا من التاريخ بدون علمي، ولم أتخيل أبدًا أنني سأكون فِيْ هذا المكان وأن معلوماتي الشخصية ستظهر”. . “

وأضاف “لا أعرف جيرارد بيكيه على الإطلاق. لقد ربطوني به دون سبب لأن الإعلام لا يعرف هُوية الفتاة التي ستكشف شخصيتها. تعال وتحدث”.

وطلبت CM من الجمهُور ووسائل الإعلام تركها وشأنها، وعلقت قائلة “لقد عانيت كثيرًا، وأؤكد لكَمْ أن أي إشارة إلَّى اسمي فِيْ المستقبل فِيْ هذه الحالة ستجعلني أذهب وأرفع دعوى قضائية، حتى يغلق الجميع. فوق.” ويجعلني أعيش حياتي بسلام.