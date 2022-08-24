“ليس أمام رونالدو إلا الهلال”.. تطورات مثيرة فِيْ صفقة القرن !

يواصل مستقبل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الأول، إثارة الكثير من الحبر فِيْ وسائل الإعلام العالمية.

دخل رونالدو، 37 سنة، فِيْ اشتباكات عَنّْيفة مع طاقم تدريب العملاق الإنجليزي. حيث تم حجزه على مقاعد البدلاء منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

اقرأ أيضا

رسميا | الأهلي يضم نجم الدوري الإنجليزي … صفقة عالمية كبيرة

“نصر وعقاب الهلال” .. معمر يطالب بالتحقيق العاجل فِيْ المعاملة الغريبة

بعد هذه الاشتباكات، أظهر الأسطورة البرتغالي نفسه ضد العديد من الأندية الأوروبية ؛ مثل ثنائي العاصمة الإسباني ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، العملاق الألماني بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان الفرنسي، لكن جميعهم رفضوا التوقيع معه.

* تطورات مثيرة فِيْ مستقبل كريستيانو رونالدو

فِيْ هذا السياق، كشفت لوري ويتويل، الصحفِيْة الرياضية فِيْ The Athletic، أن كريستيانو رونالدو يواصل الإصرار على مغادرة مانشستر يونايتد.

وأوضح ويتويل أنه إذا رحل رونالدو، فلن يكون أمامه خيار سوى الانتقال إلَّى السعودية بمفرده.

أنظر أيضا

سجل ابطال الدوري السعودي | 7 عمالقة .. والنصر فِيْ “مطاردة” الهلال

وأشار الصحفِيْ الرياضي إلَّى أن كريستيانو تلقى عرضًا رسميًا واحدًا فقط. من ناد سعودي تبرع بملايين ضخمة إلَّى الأسطورة البرتغالية.

وكانت تقارير دولية ومحلية أعلنت فِيْ وقت سابق أن نادي الهلال عرض 300 مليون يورو لرونالدو ؛ للانضمام رسميًا إلَّى فريق كرة القدم الأول.

لكن عرض الهلال جاء قبل حرمان فريق كرة القدم الأول من التعاقدات. فِيْ إطار تجديد عقد النجم الدولي محمد كنو، رغم توقيعه من قبل نادي النصر، بعد دخوله الفترة المجانية.

لذلك سيتمكن رونالدو من الانتقال إلَّى الهلال الشتاء المقبل، إذا تم تخفِيْف العقوبة، من قبل مركز التحكيم الرياضي، أو بعد انتهاء الموسم الرياضي الحالي 2022-2023 ؛ فِيْ حالة عدم حصول اللاعب على أي عرض أوروبي آخر.