يبدو أن النجم فهد المولد يوشك على المفاجأة فِيْ الشارع الرياضي السعودي صيف 2022، بإتمام توقيعه لنادٍ جديد، بعد أن أشارت آخر الأخبار الصحفِيْة، ليلة الجمعة، إلَّى أن الوجهة المقبلة لن تكون كذلك. كن فِيْ الاتحاد.

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أوقفت لجنة مراقبة المنشطات النجم فهد المولد 18 شهرا بعد أن ثبت أن مهاجم الاتحاد حصل على مواد طبية محظورة كرياضي قبل أن يستأنف اللاعب البالغ من العمر 26 عاما للتحكيم الرياضي السعودي. مركز.

انتهى عقد النجم فهد المولد مع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم فِيْ 1 يوليو 2022.

ليس الاتحاد .. فهد المولد يفاجئ الشارع السعودي بـ “الوجهة التالية”

خفض المركز السعودي للتحكيم الرياضي العقوبة على فهد المولد، حيث أعلن عَنّْ إمكانية مشاركته مرة أخرى فِيْ مباريات كرة القدم بشكل رسمي.

قدم الاتحاد، إلَّى جانب ناد خليجي وفريقين من العاصمة الرياض، 4 عروض رسمية للنجم فهد المولد، قال جراح الظفِيْري وكيل أعماله فِيْ تصريحات سابقة.

وفِيْ هذا السياق، أشارت الوسيلة الإعلامية تركي الذيابي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عبر نشر مقطع فِيْديو قصير، ظهر فِيْه جراح الظفِيْري الوكيل التجاري لفهد المولد، بحضور جريدة الوطن. – مباراة شباب ضد الباطن من الملعب.

ومن المنتظر أن يعلن الشباب، خلال الـ24 ساعة القادمة، أنهم سيحصلون على خدمات فهد المولد حتى صيف 2025.

وكان انتقال فهد المولد إلَّى الشباب مفاجأة للشارع الرياضي السعودي، خاصة بعد أن أكد أحمد عصام كعكي، نائب رئيس الاتحاد، حماسه لإعادة اللاعب مرة أخرى، إلَّى صفوف فريق كرة القدم الأول. انظر التفاصيل من خلال الموقع الرسمي)