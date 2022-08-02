ليس الريان.. ناد قطري جديد يفاوض أشرف بن شرقي

أثار المغربي أشرف بن شرقي، نجم الزمالك السابق، اهتمام النادي القطري بالتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

واعترف مديرو النادي القطري بإجراء مفاوضات مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك السابق، لضمه هذا الصيف.

وقال طارق المحمود، عضو مجلس إدارة نادي قطر، في بيان صحفي “بن شرقي من الأسماء المقترحة لتوظيفه هذا الصيف”.

وأكد أن مفاوضات جارية مع بن شرقي لحل العقد معه.

وكان النادي القطري قد تعاقد مع المغربي بدر بنون من النادي الأهلي لمدة موسمين.

وليس النادي القطري هو الوحيد المهتم بالتعاقد مع الدولي المغربي أشرف بن شرقي، فهناك أيضا نادي الريان الذي ينوي الاستحواذ على خدمات اللاعب هذا الصيف.

كما ربطت تقارير صحفية اللاعب المغربي بانتقاله لنادي الاتحاد السعودي الذي يبحث عن جناح مميز لتعزيز خطه الهجومي الموسم المقبل لكن الصفقة لم يتم الانتهاء منها حتى الآن.