ليس بدر بانون.. مدافع الأهلي يتلقى عرضين من الدوري القطري والمغربي

تلقى رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الأيام الأخيرة، عروضا من ناديي السيلية القطري ونادي الوداد البيضاوي المغربي، لتولي خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب مصدر مقرب من اللاعب، تلقى ربيعة مكالمات من وسطاء يطلبون رأيه في انضمامه لصفوف السيلية القطري، وإعارة الكونغولي مهاجم الأحمر والتر بواليا.

وكشف المصدر أيضا عن رغبة نادي الوداد البيضاوي المغربي في الاستيلاء على خدمات رامي ربيعة أيضا خلال موسم ميركاتو الصيفي.

وأشار إلى أن اللاعب رحب بالعرض القطري من السيلية، وطالب الوسطاء بعرض الأمر على لوحة ريد كاسل لإبداء رأيهم، حيث أن اللاعب يريد تحديد مركزه سواء لتجديد عقده أو مغادرة ال. الأحمر.

تمكن فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي من فسخ عقده مع بيراميدز، في كأس مصر، بعد فوزه في ربع نهائي البطولة مساء الأحد.

واجه الفارس الأحمر نظيره من بيراميدز، على استاد القاهرة الدولي، في ربع نهائي كأس مصر لموسم 2022-2022.

حقق النادي الأهلي فوزه الأول على بيراميدز في كأس مصر، بعد فوزه عليه في مباراتين سابقتين، حيث التقى الفريقان، في موسم 2017-2022، وفاز بيراميدز باسمه القديم “أسيوط”، بهدف بدون هدف. إجابة، وفاز بيراميدز بالمباراة الثانية التي وحدتهم في موسم 2022-2022 بهدف نظيف أيضًا.