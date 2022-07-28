ليس جاريدو.. مفاجأة بخصوص مدرب المنتخب الأولمبي الجديد

الفريق الأولمبي يقرر مواجهة المنتخب الفلسطيني في القدس

وأعطت الصحافة المفاجأة بشأن المدرب الجديد للمنتخب الأولمبي المصري، بعد تداول خبر اقتراب تعيين مدرب الأهلي السابق، خوان كارلوس جاريدو.

تم استبعاد جاريدو من حسابات اتحاد الكرة

وأكدت تقارير صحفية أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يتفق مع الإسباني جاريدو على إدارة الفريق الأولمبي في الفترة المقبلة، حسبما أفادت وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية.

ولم يتوصل المسؤولون عن اتحاد الكرة إلى اتفاق مع جاريدو لتدريب الفريق الأولمبي، كما ورد مؤخرًا.

المدرب الاولمبي الجديد

وأشارت تقارير إلى أن اتحاد الكرة توصل إلى اتفاق مع مدرب كان يدير أحد أفضل الفرق في أولمبياد طوكيو، التي أقيمت العام الماضي، لإدارة منتخبنا الأولمبي الوطني في الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يعلن اتحاد الكرة عن هوية المدرب الجديد للمنتخب الأولمبي خلال الأيام المقبلة.

يستعد المنتخب الأولمبي المصري للمشاركة في تصفيات أولمبياد باريس 2024.

يشار إلى أن شوقي غريب كان آخر مدرب مدرب للمنتخب الأولمبي، وبعد رحيله لم يوقع اتحاد الكرة بعد مدربًا جديدًا.