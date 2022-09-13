“ليس مجرد لاعب”.. أوسبينا يثير الدهشة بين جماهِيْر النصر

أثار الكولومبي ديفِيْد أوسبينا، حارس مرمى فريق النصر لكرة القدم الأول لنادي النصر، دهشة شريحة كبيرة من الشارع الرياضي السعودي، اليوم الثلاثاء.

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انضم حارس المرمى الكولومبي ديفِيْد أوسبينا إلَّى فريق النصر الأول لكرة القدم، صيف 2022، من نابولي بإيطاليا، إلَّى جانب 4 لاعبين آخرين، الإيفواري جيزلان كونان، البرازيلي لويس جوستافو، الإسباني ألفارو غونزاليز وعبد الرحمن غريب.

“ليس مجرد لاعب” … أوسبينا يثير الدهشة بين جماهِيْر الانتصار

فوجئ قسم كبير من جماهِيْر النصر بسرعة تأقلم أوسبينا فِيْ المملكة العربية السعودية سواء داخل ملاعب كرة القدم أو خارجها، الأمر الذي دفعَنّْا إلَّى ة ما تم تداوله عَنّْها، فِيْ “السعودية الرياضية”.

– حامي عرين النصر أظهر أوسبينا فِيْ مباراته أن حارس النصر يمكن أن يتطابق مع فريق بأكَمْله، حيث وقف على ملعب مرسول بارك، ليساعد كتيبة المدرب الفرنسي رودي جارسيا على الخروج بفوز عزيز. (2-1).

– تجربة تميس، برفقة عبد الفتاح عسيري ووليد عبد الله وآخرين، قام أوسبينا بجولة رائعة فِيْ العاصمة الرياض، بعيدًا عَنّْ أسوار النصر، حيث تم تصوير سلسلة من الفِيْديوهات توضح محاولته تجربة “خبز التيم”. .

– بادرة طيبة مع حارس النصر … المتواضع ديفِيْد أوسبينا، تابع، بحسب مقطع فِيْديو متداول على تويتر، يهتف للحارس الشاب عبد العزيز العويدي فِيْ تدريبات النصر، حيث أشاد به فِيْ كل مرة. الكرة التي تقصر .