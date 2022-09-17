“ليس من الهلال أو النصر”.. جونيور يكشف هذا هُو أفضل لاعب سعودي!

كشف البرازيلي كارلوس جونيور نجم فريق الشباب الأول لكرة القدم، مساء اليوم السبت، عَنّْ اختياراته لأفضل لاعب فِيْ مسابقة الدوري السعودي “روشن” محلياً أو خارجياً.

اقرأ فِيْ عربية الرياضة | الهلال أم النصر إقامة كأس السوبر السعودي الإيطالي عام 2023!

يبدأ البرازيلي كارلوس جونيور موسم 2023 بشكل رائع، بعد أن نجح نجم الشباب فِيْ تسجيل 4 أهداف فِيْ أول 4 مباريات له فِيْ الدوري السعودي الروشن، محتلاً صدارة الهدافِيْن، بعد فوزه على النيجيري أوديون إيغالو، المغربي عبد الرزاق حمدالله، البرازيلي أندرسون تاليسكا وآخرون. .

“ليس من الهلال ولا النصر”. جونيور يكشف هذا أفضل لاعب سعودي!

وأشار النجم البرازيلي كارلوس جونيور فِيْ حديث لـ “إس إس سي” سبورتس إلَّى أن هتان بحبري أفضل لاعب محلي فِيْ المملكة العربية السعودية.

وشدد على أن هتان باهبري هُو السعودي الوحيد الذي يجعله يشعر وكأنه لاعب أجنبي وأوضح أنه يمكن أن يلعب على حساب أي لاعب فِيْ الشباب، حتى لو كان هذا اللاعب البرازيلي كارلوس جونيور نفسه.

وعَنّْ أفضل لاعب أجنبي فِيْ الدوري السعودي الروشن، أكد أنه النجم الأرجنتيني إيفر بانيجا، بسبب أسلوبه الفريد وقدراته المختلفة عَنّْ الآخرين.

أشاد كارلوس جونيور، الذي يرتدي قميص الشباب منذ صيف 2022، بالمدرب الإسباني فِيْسينتي مورينو وأوضح أن الجميع سعداء بالعمل الذي يقوم به فِيْ التدريبات الجماعية.