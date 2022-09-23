ليلة ساخنة.. تفاصيل شجار هاري مع العائلة يوم وفاة الملكة اليزابيث

كشفت تقارير صحفِيْة أن الأمير هاري دخل فِيْ حالة من الغضب جعلته يرفض تناول العشاء مع والده الملك تشارلز الثالث وشقيقه ويليام، فِيْ قلعة بالمورال، بعد أن قرر والده منع زوجته ميغان ماركل من الانضمام. الحفلة. باقي أفراد الأسرة يوم وفاة الملكة.

أشارت التقارير إلَّى أن هاري أراد من زوجته أن تنضم إلَّى بقية أفراد الأسرة عَنّْدما اجتمعوا فِيْ القلعة الاسكتلندية بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية فِيْ 8 سبتمبر.

منع تشارلز ميغان من الحضور

لكن ما حدث هُو أن تشارلز اتصل بابنه الأصغر وأخبره أن وجود زوجته فِيْ ذلك الوقت “غير مناسب”.

وكَمْا ذكرت صحيفة “ذا صن” فِيْ هذا الصدد، ونتيجة الخلاف الذي اندلع مع عائلته، نتيجة محاولته معهم السماح لزوجته بالحضور معه، فقد فاته وقت الطائرة التي كانت ستقله إلَّى اسكتلندا.

وصول هاري بعد وفاة الملكة

فِيْ غيابها، استقل شقيقها وعمها، أندرو وإدوارد، طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، حيث وصلوا إلَّى بالمورال، بعد نصف ساعة من استنشاق الملكة أنفاسها الأخيرة.

تُرك هاري بمفرده لترتيب طريقة سفره إلَّى هناك بعلمها عَنّْد وصوله إلَّى أبردين الساعة 635 مساءً، بعد 5 دقائق من إعلان نبأ وفاة الملكة.

وفِيْ السياق ذاته، كشفت صحيفة ذا صن أن هاري كان فِيْ حالة غضب بسبب تأخره هناك وعدم السماح لزوجته بمرافقته، وهذا سر رفضه تناول العشاء مع والده وشقيقه. .

بدلاً من ذلك، تناول هاري العشاء مع أندرو وإدوارد وصوفِيْ وكونتيسة ويسيكس فِيْ قلعة بالمورال قبل مغادرته فِيْ صباح اليوم التالي.

ونقلت صحيفة صن عَنّْ مصدر مطلع قوله “كان هاري مشغولا للغاية بمحاولة اصطحاب ميجان معه إلَّى بالمورال ودخل فِيْ شجار مع أسرته بشأن عدم ركوب الطائرة التي ستقله إلَّى هناك.” على الرغم من أنه تلقى دعوة مفتوحة من والده لتناول العشاء معه بمجرد وصوله، إلا أنه كان غاضبًا جدًا ولم يقبل تلك الدعوة “.

وتابع المصدر “تجاهل هاري دعوة والده ولم يقبلها، كانت مثيرة للغاية. وغادر بالمورال فِيْ أسرع وقت ممكن ليلحق بأول طائرة تجارية عائدة إلَّى لندن “.

فِيْ الواقع، كان هاري أول فرد من العائلة المالكة يغادر فِيْ صباح اليوم التالي، عَنّْدما استقل طائرة الخطوط الجوية البريطانية، والتي غادرت أبردين فِيْ وقت مبكر إلَّى لندن.