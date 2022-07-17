ليلى إسكندر تفاجئ الجمهُور بصورة ليعقوب الفرحان فِيْ بيتها

فاجأت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر متابعيها بنشر صورة لزوجها السابق الفنان السعودي يعقوب الفرحان، من داخل منزلهم برفقة والدتها ونجلها يوسف.

وكتبت ليلى اسكندر على الصورة “منور بو يوسف” التي فاجأت جدا رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الخلاف الذي حدث بينهم خلال اليومين الماضيين.

كَمْا أثارت الفنانة اللبنانية المقيمة فِيْ السعودية الجدل بعد ردها على متابع كتب “الحب فِيْ عينيك مهما أخفِيْت عَنّْي”. ردت ليلى بقولها “لا أعرف كَيْفَ أختبئ .. وهذا هُو مكانك وأنت .. أنا أحبك”.

تعرضت ليلى اسكندر لإطلاق نار بعد نشرها صورة يعقوب الفرحان. اتهمها البعض بعدم التوازن والارتباك فِيْ القرارات، بينما نصحها آخرون بالابتعاد عَنّْ وسائل الإعلام خلال هذه الفترة لترتيب أولوياتها.

نشرت ليلى أمس مقطع فِيْديو لنفسها وهِيْ ترتدي فستانًا أنيقًا، وعلقت عليه قائلة “سيحاول الكثيرون إحباطك لمجرد أنك جميلة وناجحة ومستقلة … لا تدع أحد يسرق ذلك من الداخل. لك.” السلام … وثقتك بنفسك “.

وأضافت “نعم اليوم أنا أفضل بكثير وأجمل وأقوى بكثير … سأستمر إن شاء الله بوسائل العيش والنجاح والقبول بيد ربنا لا بين يديك يا البشر الحمد. مع السلامة.”

قبل يومين وجهت ليلى اسكندر بعض الإهانات لزوجها السابق يعقوب، فِيْ مقطع فِيْديو تم تداوله عبر “مواقع التواصل الاجتماعي”، مثل “كوني غير شريفة ومضايقة”.

يشار إلَّى أن الأزمة اندلعت بين ليلى اسكندر وزوجها السابق يعقوب الفرحان، بعد لقاء تلفزيوني مع الأخير، سئل فِيْه عَنّْ انفصاله عَنّْ زوجته، ليقول إنه يتجاهلها. ما تردد من شائعات عَنّْ انفصالهما، وأنه “يكشف” ويعيش حياته.

صدمت الفنانة اللبنانية الجميع عَنّْدما خرجت للتعليق على ما قاله زوجها السابق، معتبرة أنه أهانها وأهان والدتها وابنها، متوعدة بعدم التزام الصمت حيال ذلك، لتخرج بفِيْديو آخر يكون فِيْه. يهاجمها. زوجها السابق وأهانه فِيْ الأماكن العامة.

قالت ليلى احترم ابنك، ترى أن كرامتي تغفر. كَيْفَ حالك أنا زوجتك … لكن كرامة أمي وابني ليست كذلك.

ومضى يقول “أنظري ما كنت أسألك عَنّْ رجلك .. كنت أسألك عَنّْ زوجتك وابنك. احترم ابنك يعقوب ولا تقل لا، أنا لست كذلك .. يسألك عَنّْ زوجته وهِيْ ليلى اسكندر .. فِيْ سنها لم تخونه .. جئت لأن والدتي أتت للسعودية فأنا من حفرت عَنّْدما كنت صغيرا لتسوية واستقرار. وإصلاح كل شيء “.