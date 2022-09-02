ليليان نمري وغنوة محمود وشيرين أبو العز يُطعمن نادين الراسي

أثار مقطع فِيْديو جديد للفنانة اللبنانية نادين الراسي جدلًا بين المتابعين، ظهرت فِيْه أثناء تواجدها فِيْ منزل إحدى زميلاتها الممثلات، بحضور ليليان النمري وغنوة محمود وشيرين أبو. العز.

وظهرت نادين فِيْ الفِيْديو الذي نشرته الفنانة اللبنانية غنوة محمود، عبر حسابها الخاص على موقع “فِيْسبوك”، حيث أطعمتها ورفاقها الماء وقاموا برعايتها.

وعلقت غنوة محمود على الفِيْديو قائلة “الله يقزك يا حبيبي”. مقاطع فِيْديو منذ وفاة جورج الراسي.

من ناحية أخرى، قدم معلقون آخرون تعازيهم مرة أخرى لنادين وعائلتها، فِيْما أشاد ثالث بتعاطف أصدقاء نادين ودعمهم لها فِيْ هذه الأزمة.

وكان بعض المراقبين قد انتقدوا مراسم الجنازة التي أقيمت يوم الاثنين فِيْ كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف فِيْ مدينة جبيل بمحافظة جبل لبنان.

وشارك فِيْ حفل الوداع مجموعة من الفنانين اللبنانيين، الذي أقامه نقابة الممثلين المحترفِيْن فِيْ لبنان، جورج شلهُوب، وراغب علامة، ووائل جسار.

حرص الفنانون اللبنانيون على التواجد لدعم زميلهم الراسي ومنهم نادين نجيم ومايا دياب وسيرين عبد النور وماغي بو غصن وستيفاني صليبا، بالإضافة إلَّى المخرجين والإعلاميين والسياسيين والاجتماعيين والثقافِيْين. الوجوه والدينية. .

الفنان ورد الخال يرد على الانتقادات الموجهة للجو فِيْ جنازة جورج الراسي

إلا أن الفنانة اللبنانية ورد الخال ردت على الانتقادات الموجهة إلَّى مراسم الجنازة، والتي تضمنت الرقص والغناء وإطلاق النار فِيْ مشهد اعتبره المعلقون غريبًا عَنّْ بروتوكولات الجنازة بشكل عام.

وقال الخال عبر حسابه على “انستجرام” “القبيحون لا يفهمون إلا النقد الفارغ.

وأضاف “كَمْ عدد الأشخاص الذين ذهبت إليهم يا خورخي، وهل غادرت فِيْ العالم عيناك على عائلتك من فوق، وسندعو لك”.

صدمت نادين الراسي وعائلتها بوفاة جورج

ما زالت نادين الراسي وعائلتها يعانون من صدمة وفاة شقيقها جورج، حيث دخلت نادين ووالدتها وشقيقتها فِيْ حالة من الانهِيْار بعد وفاته، مع إعلان نادين أيضًا أنها فقدت الإيمان وتمنت أن يلهم الله. صبره.

وفاة جورج الراسي فِيْ حادث سير برفقة منسق عمله

توفِيْ جورج الراسي عَنّْ عمر يناهز 39 عامًا، فِيْ حادث مروري مروع على الحدود السورية اللبنانية، أثناء عودته من حفل غنائي أحياه فِيْ سوريا، الجمعة.

ووقع الحادث فجر السبت، عَنّْد نقطة المصنع الحدودية مع سوريا، حيث اصطدم بطريق اسمنتي مكسور برفقة منسقة عمله زينة المرعبي التي دفنت جثتها عصر الأحد.