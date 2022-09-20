ليليا الأطرش أعتذر لوالدي.. ولن أغير ملابسي طالما أنا مرتاحة بها

قالت الفنانة السورية ليليا الأطرش، إنها تأمل فِيْ التخلص من قلقها على المستقبل، رغم أنها أشارت إلَّى أن أصعب ما يميزها أنها شخصية شديدة التنظيم، بينما حكَمْتها المفضلة فِيْ الحياة هِيْ “احذر من”. الشر “. لقد قمت بعمل جيد “.

وأكد الأطرش، فِيْ مقابلة مع العرب اليوم، أنه يحب السفر بشكل عام، لأنه يتيح له التعرف على ثقافات وبيئات وعوالم جديدة أخرى.

وأشار إلَّى أنه اعتذر لوالده إذا تسبب له فِيْ إزعاج أو إزعاج فِيْ يوم واحد.

أوضحت ليليا أنها عَنّْدما كانت أصغر سناً تأثرت بالشائعات والبكاء، لكنها اليوم تتعامل مع التخلي عَنّْهم وتعتبر نفسها فتاة محصنة ضد أي شائعة.

تعتبر ليليا الأخطاء التي ترتكبها دروسًا وهبة من الله للتعلم منها وعدم تكرارها فِيْ المرة القادمة، مثل الاندفاع والاندفاع.

وحول علاقتها بالموضة، أشارت إلَّى أنها تحب الموضة وترتدي ما يبدو جيدًا عليها، وعَنّْد الرد على سؤال حول ما إذا كانت ستغير فستانها للجمهُور، قالت ليليا “لا أرى نفسي كَمْا يضع ارتداء الملابس وتغييرها للجمهُور، المهم أن أشعر بالراحة وليس الآخرين “.

أما عَنّْ علاقتها بالمعجبين، فقد أكدت ليليا أنها لا تهرب من المعجبين وتحب الناس وتحب رؤية حبهم لها فِيْ الشارع، ومن الطبيعي جدًا أن تغادر المنزل بدون مكياج وهِيْ تفعل ذلك أكثر. طقس.

أوضحت ليليا أنها تقضي وقتها خارج العمل فِيْ السفر والسباحة والقيام بالعديد من الأنشطة الأخرى.