ليليا الأطرش الغيرة سبب فشل علاقاتي.. وتبكي عَنّْد الحديث عَنّْ والدها

غالبًا ما يرتبط اسم الفنانة السورية ليليا الأطرش بإثارة الجدل، إذ فِيْ العديد من إطلالاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استجابت ليليا بشكل مباشر وبطريقة مماثلة لاستفزازات المتابعين وتعليقاتهم المسيئة.

أوضحت الفنانة السورية، فِيْ ظهُورها الإعلامي الأخير، أنها تفضل عدم الظهُور فِيْ اللقاءات الصحفِيْة أو البرامج التلفزيونية، خاصة عَنّْدما لا تعشق الحديث عَنّْها، مشيرة إلَّى أنها عَنّْدما تريد أن تشارك متابعيها حول هذا الموضوع. الحياة بشكل عام، مهمة، تذهب إلَّى صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفتت ليليا الأطرش إلَّى أن الناس يأخذون الانطباع الأولي عَنّْها كشخصية متعجرفة وتافهة، لكن عَنّْد التعامل معها يغيرون رأيهم على الفور ويعتذرون لها.

أوراق شريرة

وعبرت ليليا، خلال مقابلة مع الإعلامية عطية عوض، عَنّْ فخرها بشخصية “لطفِيْة” التي قدمتها فِيْ مسلسل “باب الحارة”، مشيرة إلَّى أنها حتى الآن ما زالت ترافقها، لأن الجميع يتذكرها، بالنسبة لها. أداء مبهر فِيْ سبعة أجزاء من العمل.

فِيْما يتعلق باختيارها لتقديم أدوار سيئة دائمًا، أشارت ليليا إلَّى أن شخصيتها تتكَيْفَ مع هذه الأدوار أكثر من الأدوار الأخرى، مشيرة إلَّى أن الأدوار السيئة تترك تأثيرًا أكبر على المشاهد من الأدوار الجيدة.

من اين حصلت على هذا

أعربت ليليا عَنّْ انزعاجها من سؤال “من أين لك هذا” بالإشارة إلَّى دخلك المادي، مع ملاحظة أنه لا يحق لأحد التدخل فِيْ حياتك الشخصية والعملية، وأن يسألك عَنّْ شكل وأصل دخلك. تنفق المال، لأنها من عائلة معروفة، وبدأت العمل فِيْ سن مبكرة جدًا.

ووجهت ليليا رسالة لمن يحاول تشويه سمعتها فِيْ الوسط الفني قائلة “الكل يرى الناس بطبيعتهم … الأشرار يرون الأشرار … والأقذر يرون القمامة”.

حياة حب ليليا

وعَنّْ حياتها العاطفِيْة وتجاربها السابقة فِيْ الحب، قالت ليليا إن فشل علاقاتها السابقة كان بسبب الغيرة وعدم الثقة بمشاعرها تجاه الزوجين.

نفت ليليا رغبتها المستمرة فِيْ الارتباط بالرجال الأثرياء، كَمْا يشاع فِيْ مجتمع الفن، مشيرة إلَّى أن كل من كانت تربطها بهم علاقات حب سابقة كانوا أناسًا بسطاء.

قالت ليليا إنها تلوم نفسها أحيانًا على عدم ارتباطها بهذا اليوم، لكنها تطمح إلَّى الارتباط بصديق، لأنها تعتقد أن الصداقة يمكن أن تبني الحب، لكن الحبيب لا يمكن أن يصبح صديقًا.

تناولت ليليا شائعات زواجها السري أو العرفِيْ، مؤكدة رفضها القاطع لهذه الفكرة قائلة “أنا ليليا الأطرش. هناك شيء ناقص وليس خطأ، لماذا أريد أن أقوم بهذه الوظيفة أريد أن أتزوج، سأتزوج فِيْ الأماكن العامة وأفتخر بالشخص التالي “معي … وهُو ليس فخورًا بي، بلاه”.

تبدو مثيرة

وحول اختيارها لملابس مثيرة وكاشفة، صرحت ليليا أنها لا تتعمد إثارة الجدل بصورها أو ملابسها، بل ترتدي ما تحبها ويريحها وما يناسب البلد الذي تعيش فِيْه، وتحبه أيضًا. الموضة ويحب متابعتها.

علاقة ليليا مع والدها.

لم تستطع ليليا أن تكتم دموعها عَنّْدما تحدثت عَنّْ والدها وعلاقتها الخاصة به، متذكّرة موقفًا مؤثرًا جمعها بعد عامين من الغياب، عَنّْدما زارها على موقع التصوير وعانقها وقال “لعَنّْة الله” والد الغرباء .. هِيْليانا “. قالت ليليا إن رد فعلها كان مغادرة الغرفة دون أن تقول أي شيء لوالدها بكلمة واحدة، لأنها شعرت أنه بحاجة إليها وتوق إلَّى حضورها معه.