ليليا الأطرش برفقة والدها فِيْ ظهُور نادر.. وتوجه له رسالة

وجهت الفنانة السورية ليليا الأطرش، رسالة حب واعتزاز إلَّى والدها نشأت الأطرش، وصفته بـ “بفخرها ودعمها”.

ونشر الأطرش، عبر خاصية إنستجرام، صورة له مع والده وهُو يتكئ عليه ويحتضنه بشدة، وكانا فِيْ غاية السعادة، كَمْا كتب تعليقًا يعبر عَنّْ مدى حبه لها. أمنه ومنزله.

وكتبت الفنانة السورية “سلامتي وأمني وبيتي وبيتي، تعازيّ ودعمي”.

فِيْ سياق آخر ؛ كانت ليليا الأطرش قد أثارت الكثير من التفاعل بين محبيها مؤخرًا بعد إطلالتها الرائعة، حيث نشرت مجموعة من الصور على صفحتها الرسمية على “إنستجرام”، وظهرت بفستان برتقالي طويل يتخللها اللون الأخضر، وتبنت الكيرلي. . مصففة ومنسقة مع مظهر مكياجها الهادئ، نظرت إلَّى أظافرها البيضاء.

وحظيت الصور بردود فعل كبيرة من متابعيها، حيث أشادوا بجمالها ومظهرها، حيث سلطوا الضوء على أن الأطرش دائمًا ما يجذب الانتباه، ومستعد دائمًا للظهُور بمظهر مختلف، بالإضافة إلَّى بعض الشجاعة فِيْ اختيار الأزياء المناسبة. والألوان .

على الصعيد الفني، كشفت الفنانة ليليا الأطرش، عَنّْ عودتها للعمل بعد سنوات من الغياب من خلال مسلسل “الكرزون”.

ونشر الأطرش، عبر ميزة القِصَّة، صورة غلاف للشخصية التي سيعرضها فِيْ “الكرزون” التي ستطلق عليها اسم “نور”.

“الكرزون” مسرحية اجتماعية معاصرة من تأليف مروان قاعوق وإخراج رشاد قكاش وإنتاج شركة أفاميا للإنتاج والتوزيع الفني.

المسلسل بطولة مها المصري، أسامة الروماني، فراس إبراهِيْم، عبير شمس الدين، علي كريم، الليث المفتي، إلَّى جانب مجموعة كبيرة من النجوم الذين سيحضرون ضيوف العرض.

يشار إلَّى أن آخر عمل للفنانة ليليا الأطرش كان المسلسل الكوميدي “باسيتا 2” عام 2022، من إخراج تامر إسحاق، ومنذ ذلك الحين تم إخفاءها عَنّْ المشهد الدرامي، مبررة ذلك بالغياب. سيناريو جيد.