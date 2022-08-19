ليليا الأطرش تحتفل بعيد ميلادها بحضور مشاهِيْر بينهم روعة ياسين

احتفلت الفنانة السورية ليليا الأطرش بعيد ميلادها وسط حشد كبير من أصدقائها من الوسط الفني ومحبيها وأقاربها.

ووثق الأطرش بعض مقاطع الفِيْديو الخاصة بالاحتفال، عبر خاصية الستوري على حسابه الرسمي على إنستجرام، لمشاركة بعض جوانب الاحتفال مع جمهُوره ومتابعيه.

وحضر الحفل عدد من أصدقاء الأطرش من الأوساط الفنية، منهم الفنان السوري عامر علي، والفنانة روعة ياسين، والفنان جورج قابيل، والإعلامي، ومقدم البرنامج الحواري السوري عطية عوض.

شاركت الأطرش مقطعًا خاصًا لها مع الفنان عامر علي، حيث غنوا الأغنية العراقية “تعال يرضيكَمْ بالحب” فِيْ جو من الألفة والمرح.

وخطف الأطرش الشرارة النارية فِيْ عيد ميلاده برقصته احتفالاً بعيد ميلادها وسط تصفِيْق وتشجيع من الجمهُور، على وقع بعض الأغاني منها “غزالة رايكا” و “غابي يا شمس” للفنان اللبناني ملحم. زين. .

صنعت كعكة عيد الميلاد الضخمة من طبقة كبيرة من الكيك مغموسة بالشوكولاتة الداكنة ومعجون السكر الأسود، مع إضافة الاسم التجاري للعلامة التجارية العالمية الشهِيْرة “كوكو شانيل”.

اختارت الأطرش إطلالة فاخرة بفستان أسود لامع ترك بعض صدرها مكشوفاً وتسريحة شعر “Wifi” مع التزام واضح بمستحضرات التجميل.

كَمْا شارك الأطرش عبر القِصَّة العديد من التهاني التي تلقاها بمناسبة عيد ميلاده من محبيه ومتابعيه الذين تمنوا له الصحة والسلامة والسعادة بعمر مديد وأيام سعيدة جميلة، بالإضافة إلَّى المزيد من النجاحات الكبيرة. على المستوى المهني.

على الصعيد الفني، يشارك الأطرش فِيْ مسلسل “الكرزون” بشخصية “نور”، من تأليف مروان قوقش، وإخراج رشاد قكاش، وإنتاج شركة أفاميا للإنتاج الفني والتوزيع.

تدور أحداث المسلسل حول أب ينزعج من سلوك ابنته المدللة، ويستغل حادث مرفأ بيروت ليعلمها درسًا قاسياً ويحاول تغيير أسلوب حياته للأفضل، وينتمي إلَّى البيئة الدرامية المعاصرة. اجتماعي.

المسلسل من بطولة أسامة الروماني، مها المصري، فراس إبراهِيْم، عبير شمس الدين، علي كريم، ليث المفتي، ومجموعة من نجوم الدراما السوريين.