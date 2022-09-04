ليليا الأطرش وضعي العاطفِيْ “صاخب”.. ولا أطلب مواصفات محددة للشريك

كشفت الفنانة السورية ليليا الأطرش أن شروط قبولها للمشاركة فِيْ عمل فني يحددها العمل نفسه، والأهم أن الدور فعال وينقل رسالة مفِيْدة.

وأضاف الأطرش، فِيْ حديث لموقع “العرب اليوم”، أن هناك ظلمًا من جانب المنتجين تجاه الفنانين، وهم يعانون من مشكلة الشلل، حيث تتعامل شركة الإنتاج مع مجموعة معينة من الفنانين، وتتكرر التجربة مع هذه المجموعة وحدها، مشيرة إلَّى أنها تعتقد أن للشلل جانب إيجابي وسلبي، لتكتشف فِيْما بعد أنه سلبي للغاية.

قالت الفنانة السورية إنها تشارك فِيْ مسلسل “الكرزون” حيث تتسبب الشخصية الرئيسية فِيْ العمل “نور” الفتاة المدللة التي ترى الحياة بألوان وردية فِيْ حادث من خلال والدها يجعلها تعيد النظر فِيْ رؤيتك. الحياة وتغيير بعض قناعاتك.

وبخصوص انتقادات لباس الفنانات على مواقع التواصل الاجتماعي، شددت على أن المعايير تختلف من شخص إلَّى آخر، وأن الحياة مزيج من وجهات نظر مختلفة، وفِيْ كثير من الأحيان لا تستجيب للتعليقات السلبية وتتجاهلها. لأنه لا يمكن تغيير وجهة نظر أصحاب هذه التعليقات، ومن ناحية أخرى يمكن أن تتأثر بها، لأنها تتصرف بالطريقة المناسبة والمريحة لها.

وفِيْما يتعلق بخصائص الشريك الذي تفضله ليليا، أوضحت أنه لا توجد مواصفات محددة بشكل عام، وفِيْ هذا الوقت وفِيْ الظروف نحتاج لمن يفهمنا أكثر ولديه مواصفات معينة.

وبخصوص العلاقة مع والدها، قالت إنه حَقيْقَة، فخر وعاشق الأول لأي فتاة، والعلاقة مع والدها مختلفة وهُو قريب جدًا منها.