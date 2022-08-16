ليندا بيطار ترد على جدل مشاركتها مع وفِيْق حبيب.. وتعلق لا يمكنني استهجان صوته

أعربت الفنانة السورية ليندا بيطار عَنّْ سعادتها بإحياء حفل التكريم لأبطال سوريا الذين فازوا بميداليات ذهبية وفضية فِيْ بطولة البحر الأبيض المتوسط ​​التي أقيمت فِيْ الجزائر والتي نفذتها اللجنة المنظمة لدورات الفروسية برعاية وحضور منال. الأسد الرئيس الفخري للاتحاد العربي السوري للفروسية.

وفِيْ مقابلة مع العرب اليوم على هامش تحضيراته للحفل، قال بيطار إن رسالة الفن ليست فقط تقديم الفن، ولكن لإظهار صورة البلد بشكل جيد ودعم جميع المبدعين فِيْ جميع المجالات لدفع سوريا إلَّى الأمام. وعرضها بطريقة جميلة تليق بها.

وبشأن الجدل والتعليقات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حضوره مع الفنان وفِيْق حبيب فِيْ إحدى الحفلات، أوضح بيطار أن هذا الجدل أمر طبيعي، وأن هناك مبالغة على مواقع التواصل الاجتماعي وأن الأمور يجب أن تؤخذ على محمل الجد. بساطة. كَمْا تربطه صداقة قوية بالفنان وفِيْق حبيب ويعجب بصوته بشدة.

فِيْ رده على الطريقة التي يعامل بها المعجبين على المسرح، أوضح أنه لا يخاف منهم ولا من اندفاعهم، وأكثر ما يريده الفنان هُو حب الجمهُور له، ولكن ضمن ما أسماه “الأصول”. . “

وعبر عَنّْ سعادته بأصداء أغنيته التي صدرت مؤخرا “موليا” من كلمات رامي كوسا وألحان الفنان الياس كرم وتوزيع الأستاذ عدنان فتح الله.

وأشادت بالتعاون المستمر بينها وبين الأستاذ عدنان فتح الله، مضيفة أن الفنانة بحاجة لمن يقدم له عمله الموسيقي بطريقة جيدة، وأن الأستاذ عدنان يعد كل شيء، وهِيْ مستعدة للغناء فقط، وبالتالي عَنّْد التعاون معه. لقد صنعت، فهِيْ كفنانة راضية للغاية.

وفِيْ الختام، أشار إلَّى أن الأرقام الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي كذبة، حيث توجد أعداد كبيرة لا وجود لها على أرض الواقع.