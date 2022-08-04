لينكـ.. الاستعلام عن دعم ريف 1444.. reef.gov.sa وشُروطْ الحصول على الدعم

رَابِطْ مباشر للتشاور حول الدعم الريفِيْ 1444 وشُروطْ الحصول على الدعم للحصول على الدعم المعلن من قبل البرنامج والمقدم بناء على الشُروطْ التي يجب استيفاؤها، من خلال هذه الخطوط نستعرض رَابِطْ مباشر استعلام عن دعم Reef 1444 وشُروطْ الحصول على الدعم.

رَابِطْ مباشر للاستعلام عن دعم Reef 1444

خصصت وزارة الزراعة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة رَابِطًْا مباشرًا لبرنامج Reef، حيث يتيح البرنامج الاستعلام بسهُولة عن أهلية الحصول على الدعم من قبل المواطنين الذين تقدموا سابقًا للحصول على الدعم، حيث يتم الاستعلام عن الأهلية للحصول على الدعم فِيْ وظيفة البحث عن الشُروطْ و الضوابط المطلوبة رسميًا من قبل البرنامج، والاستعلام باتباع الخطوات أدناه مباشرة.

فِيْ البداية، تم توصيله مباشرة بـ منصة الدعم الريفِيْ مباشرة وهُو الرَابِطْ الذي تم تفعيله من قبل الحكومة السَعُودِيْة.

الريفِيْ مباشرة وهُو الرَابِطْ الذي تم تفعيله من قبل الحكومة السَعُودِيْة. اختر تسجيل الدخول إلى النظام الأساسي عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور المطلوبين بشكل صحيح.

بعد ذلك يقوم مقدم الطلب بإدخال رقم التعريف بدقة فِيْ المكان المخصص لذلك.

ثم يتم العمل على إدخال كل من كلمة المرور وكلمة المرور المسجلة فِيْ البرنامج من قبل.

بعد ذلك انتقل مباشرة إلى القائمة الرئيسية للبرنامج ثم اضغط على خيار الخدمات الإلكترونية.

فِيْ النهاية، انقر فوق رمز استعلام الدعم وستظهر جميع البيانات المتعلقة بحسابك بشكل صحيح، حتى لو كان الدعم مؤهلاً أم لا.

شُروطْ الحصول على دعم ريف 1444 بالمملكة العربية السَعُودِيْة

حدد برنامج ريف مجموعة من الشُروطْ والضوابط التي يجب توافرها للحصول على الدعم المقدم، وهذه الشُروطْ هِيْ على النحو التالي.