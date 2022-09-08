لينكـ “mlazemna” الآن نتائج الثالث متوسط 2022 دور ثاني بالرقم الإمتحاني لجميع المحافظات العراقية، من المقرر فعلا وزاره التربية والتعليم في جمهورية العراق عبر موقع لنتائجنا نتائج الثالث متوسط 2022 في كافة المحافظات العراقية وجري البحث عن الرابط الإلكتروني التي يمكن من خلاله معرفة نتائج الثالث متوسط الدور الثاني في كافة محافظة العراق منها محافظة كربلاء وصلاح الدين والسلمانية بواسطة النجف وكركوك وبابل والبصرة وغيرها من المحافظات العراقية.

موعد الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط لينك

من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج الثالث المتوسط في عام 2022 الدور الثاني اليوم الخميس الموافق الثامن من شهر ديسمبر لعام 2022 حيث تم الإعلان بشكل رسمي صباح اليوم عن نتائج الطلاب والطالبات ، ويمكن الاستعلام عن نتيجة كل طالب وطالبه برقم الامتحان الخاص به والمحافظة.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الثاني 2022

يمكن الاستعلام عن نتائج السنة المتوسط الدور الثاني لعام 2022 ضده رقم الامتحان في كافة المحافظات العراقية هل يمكن الاستعلام عن نتائج الثالث متوسطا من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر موقع موقع وزارة التربية والتعليم العراق

يجب عليك الضغط على نتائج الثالث متوسط الدور الثاني.

يجب على الطالب كتابه رقم الجلوس ورقم الامتحان وتحديد المحافظة الذي يدرس فيها.

أخيرا يجب عليك أن نقر على زر الاستعلام وستظهر لك درجاتك بشكل كامل.

رابط الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط الدور الثاني برقم الامتحاني

يمكن على الطلاب واولياء الأمور معرفة نتائج الأخت الثالث متوسط من خلال موقع وزاره التربية والتعليم المعتمد حيث يجب على الطالب أن يدخل إلى موقع نتائجنا عبر الإنترنت وبعد ذلك كتابه اسم المحافظة التي تم إعلان النتائج بها أما في حالي إذا كانت نتائج في غير مكان إقامتك سوف تظهر كافة أسماء الناجحين ودرجاتهم.

بعد أن عرضت وزاره التربية والتعليم العالي في العراق نتائج السادس متوسط ذي قار في كافة المحافظات العراقية يمكن إلى الطالب الدخول عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة وإدخال رقم الامتحان الخاص به والمحافظة والاستعلام عن نتائج الاختبارات التي تقدم عليها في السابق مع العلم أن كافة العلامات متاحة عبر موقع وزاره التربية والتعليم العراقية.