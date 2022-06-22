لينك استخراج نتيجة الدبلومات الفنية الدور الاول 2022 “الزراعي والتجاري والصناعي وسياحة وفنادق” عبر موقع بوابة التعليم الفني

رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية الجولة الأولى 2022 حيث تتواصل عمليات البحث بشكل لافت من قبل عدد كبير من الطلاب عبر محافظات مصر في هذا الوقت لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2022 ، بعد أن انتهوا من أداء الامتحانات لنتيجة الصف الثالث الثانوي الفني خلال الفترة الماضية في جميع اللجان المخصصة لأداء الامتحانات كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل إعلان نتائج الطلاب من حيث موعد وكيفية استخلاص النتيجة ، ونحن سيتم من خلال هذه السطور مراجعة تاريخ إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 وكيفية استخلاص نتائج الطلاب.

موعد اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022

أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن نتائج الدبلومات الفنية للجولة الأولى من العام 2022 سيتم الإعلان عنها رسميًا مطلع الأسبوع المقبل ، بعد اعتماد نتائج الطلاب من قبل وزير التعليم الفني د. حيث وجدنا أن عدد طلاب الدبلوم الفني المتقدم للامتحانات بلغ نحو 816،948 طالباً وطالبة ، وشارك 212،951 طالباً في أعمال المراقبة والتنظيم والمراقبة في لجان الامتحانات ، كمراقبين ورؤساء لجان ومشرفين. لجنة الامتحانات على مستوى المدارس الفنية. ونجد أن نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2022 هي الشريحة الأكبر من حيث عدد الطلاب المتقدمين لها.

رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية الدور الاول 2022

أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسمياً ، إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج طلاب الدبلوم الفني لهذا العام للدور الأول 2022 إلكترونياً ، عبر موقع بوابة نتائج التعليم الفني ، حيث يتم استخراج النتيجة مباشرة باتباع الخطوات التالية.