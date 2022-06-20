“لينك” الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة قطر  للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٢م تعرف على نتائج الطلاب

ارتفعت معدلات البحث عن نتائج الثانوية العامة في قطر للجولة الأولى من العام الدراسي 2021/2022 خلال الأيام القليلة الماضية ، واليوم ، الموافق 20 يونيو 2022 م ، ارتفعت المعدلات بشكل أكبر نتيجة لذلك. من الإعلان عن ظهورهم خلال الساعات الماضية ، فأعلن نبأ النتائج بتقدم 90٪ كالثلج الذي غطى قلوب الطلاب وأولياء الأمور ، وهذه النسبة تشير إلى الارتقاء بالمستوى التعليمي في قطر بما يتوافق مع مع الخطة المتقدمة التي تتبعها الوزارة. هنا ، نعرض لأحبائنا أسرع طريقة للوصول إلى موقع وزارة التربية والتعليم القطرية.

نتائج الثانوية العامة في قطر للعام الدراسي 2021-2022 م

بدأ إطلاق نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 م بعد فترة وجيزة من اعتمادها (نتيجة الجولة الأولى) من قبل معالي وزيرة التربية والتعليم السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي التي أعلنت أسماء الطلاب والطالبات الأوائل خلال المؤتمر الصحفي الذي تم بثه قبل ساعات ، حيث كانت النتائج محل اهتمام عدد كبير من الطلاب خلال الساعات القليلة الماضية ، مما طمأن قلوب أطفالنا و الآباء والأمهات.

النتائج مجانية على موقع وزارة التربية والتعليم

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم القطرية إلى أنه سيتم تحميل النتائج على موقع الوزارة على الإنترنت لتسهيل متابعة النتائج لكل طالب. وزارة التربية والتعليم في قطر ) وادخل بياناتها

(1. رقم الجلوس + 2. رقم الهوية)

قد يجد مستخدم الموقع الآن صعوبة في الدخول بسبب ارتفاع الطلب على النتيجة في الوقت الحالي ، لذلك يفضل الانتظار والمحاولة مرة أخرى في وقت لاحق.

خطة وزارة التربية والتعليم القطرية لتطوير مدرسة قطر الثانوية العامة

في الآونة الأخيرة ، وضعت الوزارة خطة شاملة لمواكبة التطورات العالمية في التعليم ، وخاصة في التعليم قبل الجامعي. وقد تمت ترجمة هذه الخطة إلى تطوير المناهج التعليمية ورفع كفاءة موظفيها وخاصة القائمين على التعليم ، بحيث تكون هذه النتيجة المشرفة (90٪) في نتائج الثانوية العامة قطر للترجمة للموضوع المجهول للخطة التعليمية المذكورة أعلاه.

في النهاية نتمنى لطلابنا المزيد من النجاح والنجاح.