لينك الحصول على نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq برقم الامتحاني

رابط الحصول على نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية مع رقم الامتحان. إنه متاح الآن من خلال موقع الأخبار الخاص بك

رابط الحصول على نتائج القبول الموازي 2022/2021

يعتبر رابط الحصول على نتائج القبول الموازي من أكثر المواضيع شعبية حاليا في جميع المحافظات العراقية ، حيث يبحث حوالي 35 ألف طالب عن طريقة للاستعلام عن هذه النتائج بعد الكشف رسميا عن تفعيل احتمالات الوصول إلى هذه النتائج في شكل ملفات PDF بالاسم الرباعي ورقم الامتحان فقط على مستوى جميع المحافظات العراقية ، حيث تقدم عدد كبير جدا من الطلاب والطالبات للقبول الموازي ، للبدء فورا في استلام الطلبات للراغبين في الالتحاق بالجامعات العراقية نبدأ العمل في الكشف عن تلك النتائج ونشرها على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بالشكل الذي نقوم بمراجعته ونطلعك عليه الآن من خلال موقعك الإخباري.

خطوات الحصول على نتائج القبول الموازي

سنخبرك الآن كيف تستفسر عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في جميع المحافظات العراقية على النحو التالي: –

افتتاح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي

اختر الأيقونة للاستعلام عن نتائج القبول الموازي

ابدأ في الاستفسار عن تلك النتائج بمجرد تدوين الاسم الكامل ورقم الاختبار في الأيقونة المخصصة له

انقر فوق مربع عرض النتيجة

شروط القبول الموازي في العراق