لينك تغيير رقم الجوال فِيْ أبشر 2022 للاستفادة من التعديل والتحديث له

الآن تغيير رقم الهاتف المحمول فِيْ أبشر 2022، يكون الفرد فِيْ حالات تتعلق بعدم قدرته على استخدام رقم الهاتف المحمول فِيْ وقت يريد فِيْه الاستفادة من منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية فِيْ المملكة والتي يجب إضافتها الرقم الجديد بحفظه فِيْ الملف الشخصي، وهنا نركز على توفِيْر طريقة تغيير رقم الجوال من خلال أبشر أو التعديل والتحديث، لذا يرجى متابعتنا من خلال موقعنا المتميز العرب اليوم لمعرفة الإجابات عن كيفِيْة تغيير رقم الهاتف. جوال على منصة أبشر.

تحديث أبشر

تعديل رقم جوال أبشر، للاستمرار فِيْ تطبيق هذه الخدمة لتحديث رقم الجوال، لا بد من تسجيل رقم الجوال القديم فِيْ نظام أبشر على منصة أبشر،

كيفِيْة تغيير رقم الجوال فِيْ أبشر أون لاين

تسجيل الدخول إلى حساب منصة أبشر واختيار قسم (أبشر أفراد).

من الصفحة الرئيسية، انتقل إلى علامة التبويب “حسابي” فِيْ الجزء العلوي الأيسر من صفحة أبشر.

انقر فوق تغيير كلمة المرور ضمن الخيارات المنسدلة لأيقونة حسابي.

من لوحة تحرير معلومات المستخدم، أضف البريد الإلكتروني وأعد إضافة البريد الإلكتروني فِيْ الحقل أدناه.

أدخل رقم الهاتف المحمول الجديد واضغط على حفظ

رَابِطْ تغيير رقم موبايل أبشر

. من الممكن الوصول اليه رَابِطْ تغيير رقم موبايل أبشر عبر الإنترنت، وإدخال هذا الرَابِطْ، يمكنك البدء بالضغط على التالي وإدخال معلومات اسم المستخدم أو رقم التعريف، ثم إضافة كلمة المرور للحساب النشط فِيْ أبشر، واستكَمْال خطوة إضافة الرقم الجديد من خلال الرموز المتاحة و أدخل الرمز الذي سيتم إرساله إلى الرقم الجديد حسب التعليمات عبر أبشر.

كيفِيْة تغيير رقم الجوال فِيْ أبشر 2022

من الصفحة الرئيسية لموقع أبشر، ستنتقل إلى خيار تغيير رقم الجوال الموجود أسفل أيقونة تسجيل الدخول، والضغط عليه، وقراءة عناصر التحكَمْ لاستخدام الخدمة، والضغط على زر التالي والبدء فِيْ إدخال بيانات الحساب. ملء رقم الهُوية بالإضافة إلى كلمة المرور على الصفحة المخصصة لتغيير رقم الهاتف من خلال أبشر، والنقر فوق التالي، إضافة رقم الهاتف المحمول الجديد، وإدخال الرمز الذي سيتم إرساله إلى رقم الهاتف.