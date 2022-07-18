لينك تقديم الصف الأول الثانوي لعام 2023 بجميع المحافظات، قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بفتح باب التسجيل لطلبة الأول الثانوي لكافة الطلاب الناجحين في المرحلة الاعدادية والانتقال الى المرحلة الثانوية، كما وسهلت عملية التسجيل للطلبة وتم توفير لينك خاص لتسجيل لتوفير الوقت والجهد.

تقديم الصف الأول الثانوي لعام 2023

قامت وزارة التربية والتعليم المصرية الفترة الأخيرة بالإعلان عن فتح باب التسجيل لكافة طلبة الناجحين في الاعدادية والانتقال الى الثانوية ،لكافة المحافظات، كما ووفرت رابط خاص للتسجيل عبر الموقع الرسمي الخاص بالوزارة وسهلت عملية التقدم للتسجيل، حيث يمكن لكافة الطلاب الناجحين باختيار التخصص الذي يرغبه في المدرسة، مما وأدت عمليات البحث من قبل أولياء الأمور لكيفية الدخول الى لينك تقديم الصف الأول الثانوي لعام 2023.

لينك تقديم الصف الأول الثانوي لعام 2023

أتاحت وزارة التربية والتعليم في مصر لينك خاص بالتسجيل الطلبة الناجين والانتقال الى الصف الأول الإعدادي كما ويمكن للطالب اضافة كل الرغبات التي يريدها، وارفاق كافة البيانات المطلوبة والتخصص الذي يريده ويمكن التقديم عن طريق رابط تقديم الصف الأول الثانوي من هنا.

خطوات تقديم الصف الأول الثانوي لعام 2023 بجميع المحافظات

يريد الكثير من أولياء الأمور الطلاب طريقة التسجيل للصف الأول الثانوي عبر الموقع، كما ويمكن التسجيل عن طريق الرابط الخاص الذي تم ادراجه، واتباع كافة الخطوات للتقديم:

الدخول الى الموقع الرسمي الخاص بالوزارة التربية والتعليم من هنا

قم بالتسجيل في صفحة التنسيق ومن ثم ادخل على صفحة الرغبات

ادخال كافة البيانات في تقديم الرغبات

املأ كافة البيانات المطلوبة

قم بتحديد نوع التعليم

اختر اسم المدرسة التي تريد الالتحاق بها

سجل كافة الرغبات التي ترغب بتغيرها

اذا اردت تغيير او التعديل اضغط على زر رجوع.

اتاحت وارزة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربيةلينك تقديم الصف الأول الثانوي لعام 2023 بجميع المحافظات وذلك لتسهيل على كافة الطلاب التسجيل بدون أي وقت أو جهد.