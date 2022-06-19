لينك منصة متى الكويتية حجز مواعيد حكومية أون لاين (meta.e.gov.kw)

متى تكون منصة المواعيد أطلق الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات المنصة الجديدة المعروفة باسم “متى” تستخدم هذه المنصة بشكل أساسي للحصول على موعد مسبق من خلالها قبل زيارة الدوائر والهيئات الحكومية والرابط الخاص بها (meta.e.gov.kw ).

أصبح حجز موعد ممكنًا من خلال جدولة المواعيد الإلكترونية على منصة ماتا المركزية ، حيث يمكن لأي فرد الحجز في الجهة الحكومية التي يريدها وزيارتها. البحث عن الخدمات واختيار الوزارة الحكومية التي يتم تحديد موعد معها لاستكمال إدخال بيانات التعيين الحالي. تشمل منصة ماتا العديد من الوزارات مثل وزارة الداخلية وكذلك بنوك مثل بنك الائتمان الكويتي ، في نطاق تقديم خدمة المواعيد الإلكترونية للمستفيد من جميع أنحاء الكويت.

لماذا منصة ماتا سنترال الإلكترونية

تتعامل الكويت مع أفضل أنظمة المواعيد وآلياتها السهلة على الإطلاق والتي تمكن أي شخص من طلب موعد قبل زيارة الجهات الحكومية بشكل يخفف من أعباء الازدحام ويضمن المتطلبات الصحية اللازمة والمتمثلة في تخصيص منصة متى المركزية وعملها. وهي متاحة للمواطنين والمقيمين على حدٍ سواء. يمكن الدخول إلى موقع منصة ماتا إلكترونيًا وتسجيل الدخول باستخدام الرقم المدني للمسجل مسبقًا ، ثم تحديد الوزارة المطلوبة للحجز لموعد مسبق في العديد من الوزارات ومنها وزارة الخارجية بالإضافة إلى وزارة التعليم العالي وغيرها ، وفي ترتيبات حجز الموعد اللازم عبر منصة متى. ننصح بطريقة الحجز والرابط المتاح لها.

كيف أسجل عند حجز موعد رسمي

من أجل الاستفادة من منصة Matta لحجز المواعيد ، يجب عليك أولاً إنشاء حساب على هذه المنصة كمستخدم جديد عن طريق التسجيل بالمعلومات التالية: رقم مدني كويتي الرقم التسلسلي لرقم النطاق رقم الهاتف الجوال البريد الإلكتروني

ثم تضغط على أيقونة التسجيل ، أدخل الرمز المرسل إلى كل بريد إلكتروني ورقم جوال ، وأخيرًا قم بتعيين كلمة مرور واضغط مباشرة على تأكيد

يمكنك البدء في استخدام منصة Matta وطلب موعد عن طريق تسجيل الدخول ببيانات المستخدم المسجلة ، وهي الرقم المدني وكلمة المرور على تلك المنصة ، ويتم تلخيص حجز الموعد من خلال لوحة التحكم على منصة Matta على النحو التالي

قم بتسجيل الدخول إلى منصة Matta عن طريق كتابة الرقم المدني وكلمة المرور الخاصة بك.

من خلال لوحة التحكم في الصفحة الرئيسية لموقع المنصة عند الضغط على البحث عن الخدمات.

تحديد الجهة الحكومية المطلوبة للحجز من القائمة بالضغط على أيقونتها.

بجانب الخدمات المختلفة للوزارة الحكومية الواحدة ، من القائمة ، انقر فوق حجز موعد

في اي وقت يختار المستفيد من نظام المواعيد الموعد المناسب له باختيار الموعد حسب التاريخ والوقت واخيرا الضغط على حجز الموعد

بعد ذلك ، ستظهر شاشة لتأكيد الحجز بنجاح باستخدام رمز الاستجابة السريعة ، وستظهر أيضًا تفاصيل بيانات الموعد الصادرة.

رابط موقع المنصة متى تكون التواريخ

أنشأ الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات منصة تسمى “متى تكون المواعيد” وقد تم إتاحتها لجميع الموجودين على الأراضي الكويتية لاستخدامها في الحصول على موعد مسبق لجميع الأفراد من خلال نظام منصة ماتا على الموقع الرسمي والتسجيل يمكن البدء على منصة Matta بالضغط على التسجيل كمستخدم جديد ، ثم املأ المعلومات المطلوبة والرقم المدني ، والضغط على تسجيل ، وسيصبح رابط منصة Matta متاحًا على الإنترنت ومحركات البحث ، وهو https://meta.e.gov.kw بإدخاله ، يمكنك البدء في حجز المواعيد المجدولة.