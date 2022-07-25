لينك نتيجة الثانوية الأزهرية ٢٠٢٢ بالاسم ورقم الجلوس موقع بوابة الازهر

رَابِطْ نتيجة ثانوية الأزهر للعام الحالي 2022/2022، ينتظر العديد من الطلاب الحصول على شهادة الثانوية الأزهرية فِيْ العلوم والشعبة الأدبية فِيْ حالة قلق كبير، حيث من المتوقع ظهُور نتيجة الجولة الأولى من شهادة الأزهر 2022 ضمن الأيام القليلة القادمة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة، حيث تم الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابة والكتيبات يوم الأربعاء الماضي، كَمْا تتيح لطلاب ثانوية الأزهر معرفة النتيجة من خلال الطالب. الرقم القومي فِيْ حال ضياع رقم الجلسة، ويمكن للطلاب غير المصريين الحصول على النتيجة من خلال جواز السفر، وسيظهر التنسيق خلال أسبوع عبر البوابة الرسمية للأزهر حيث من المتوقع أن يكون التنسيق أقل من العام الماضي .

ومن المقرر أيضًا أن يتمكن طلاب ثانوية الأزهر من رؤية النتيجة من خلال الرقم القومي للطالب فِيْ حالة فقد رقم مقعد الطالب، حيث يتيح ذلك للطالب غير المصري الحصول على النتيجة من خلال جواز السفر.

رَابِطْ لنتيجة ثانوية الأزهر 2022

أفاد مصدر مسئول بقطاع المعاهد الأزهرية، أن نتائج ثانوية الأزهر للدور الأول 2022 ستظهر خلال يومين إلى ثلاثة أيام على الأكثر، وستصدر الأربعاء المقبل كَمْا ستكون من قبل. ظهر على موقع الأزهر يعلن أسماء أول ثانويات الأزهر، وهنأ هؤلاء الطلاب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

نتيجة ثانوية الأزهر مع الاسم ورقم المقعد

وكشف قطاع معاهد الأزهر عن توفر رَابِطْ نتيجة ثانوية الأزهر 2022 من خلال الاسم ورقم المقعد عبر بوابة الأزهر.