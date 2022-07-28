لينك نتيجة الثانوية الازهرية 2022 عبر بوابة الازهر الالكترونية

رَابِطْ إلى نتيجة ثانوية الأزهر بوابة الأزهر للعام الحالي 2022/2022 والعديد من الطلاب ينتظرون الحصول على شهادة ثانوية الأزهر عبر الشعبة الأدبية والعلمية فِيْ حالة ترقب وانتظار مكثف حيث ومن المنتظر الإعلان عن نتيجة شهادة الأزهر للدور الأول 2022/2022 خلال الساعات القليلة القادمة، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، دون الحاجة إلى انتظار ظهُورها فِيْ المنازل، حيث تم تداول الأوراق. تصحيحه وتنقيحه.

رَابِطْ لنتيجة ثانوية الأزهر 2022 عبر بوابة الأزهر

كشف مصدر مسؤول من مركز المعاهد الأزهرية، أن نتائج الثانوية الأزهرية للدور الأول 2022/2022 ستظهر خلال الساعات القليلة المقبلة، فِيْ آخر ظهر اليوم، وأن أولياء أمور المرحَلْة الأولى سيتم إبلاغ مدرسة الأزهر الثانوية خلال الساعات القليلة القادمة وقبل ظهُور النتيجة بدخول الفرح مع أزواجهم بشرط أن يتم تهنئة هؤلاء الطلاب من قبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ونسبة النجاح. فِيْ القسم الأدبي كان أعلى من العام الماضي بنسبة 46 فِيْ المائة، بينما بلغ معدل نجاح القسم العلمي حوالي 60 فِيْ المائة، وبلغت نسبة النجاح مائة فِيْ المائة فِيْ المواد الإسلامية مثل العام الماضي.

نتيجة ثانوية الأزهر مع الاسم ورقم المقعد

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن عرض رَابِطْ نتيجة ثانوية الأزهر 2022 بالاسم ورقم المقعد عبر بوابة الأزهر.