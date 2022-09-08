لينك نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2022 الإعلان رسميا ظهرت الآن ،أعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية في صباح اليوم عن إعلان النتيجة رسمياً سيكون في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس 8/9/2022 ،وذلك عبر الروابط الرسمية والصادرة من الوزارة كذلك توضيح ألية الحصول على النتيجة من خلال إدخال اسم الطالب ورقم المقعد بالإضافة الى تحديد المحافظة التابع لها.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية لليبيا 2022

مسح وزارة التربية الليبية تم تصحيح الامتحانات وتها واعتماد النتيجة. رَابِطْ نتائج الشهادة الاعدادية 2022 للحصول على النتيجة الكاملة.

كيفية التحقق من نتيجة الثانوية الليبية

يمكنك أن تسأل عنه استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية للعام الدراسي 2022، ولكي يتأكد الطلاب من درجاتهم ومعرفتهم بمستقبلهم، تتم الاستفسارات من خلال الخطوات التالية

اذهب إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الليبية لرؤية النتيجة

اختر نتائج الاختبار الخاصة بك، قم بتسجيل الدخول إلى نتائج الشهادة الاعدادية لعام 2022 من مرحَلْة التعليم الأساسي.

اكتب رقم المقعد واسم الطالب.

ثم نضغط على كلمة “نتيجة” لإظهارها.

سيتم عرض النتيجة كاملة حتى يعرف الطلاب جميع درجاتهم فِيْ جميع المواد ويحصلون على المجموع من المجموع الكلي.

الشهادة الثانوية الأولى، ليبيا

سوف وزارة التربية الليبية بإعلان أسماء الطلاب الأوائل والاتصال بهم هاتفِيْا وتهنئتهم، سيتم رفع النتيجة رسميا على موقع وزارة التربية والتعليم الليبية، متمنيا لجميع الطلاب كل التوفِيْق والتميز فِيْ النجاح والتقدم من أجل مستقبل أفضل على الإطلاق. مراحَلْ التعليم فِيْ دولة ليبيا.

توزيع درجات المواد الإعدادية الليبية

أوضحت وزارة التربية والتعليم الليبية توزيع الدرجات حسب المواد الصف التاسع من الشهادة الإعدادية الليبية. حيث كانت مجموع الدرجات لكل مادة كالتالي:

اللغة العربية 120 درجة.

اللغة الإنجليزية 80 درجة.

التربية الدينية 80 درجة.

كَمْبيوتر 40 درجة.

الرياضيات 120 درجة.

مادة العلوم 120 درجة.

التاريخ 40 درجة.

الجغرافِيْا 40 درجة.

المجموع الكلي 640 درجة.

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2022 الإعلان رسميا ظهرت الآن كذلك أوضحت الوزارة عن النسب الخاصة بمعدلات النجاح لهذا العام بالإضافة الى التخصصات العلمية والفنية والأدبية كذلك عن ألية التسجيل وإرفاق المستندات اللازمة لالتحاق بالجامعة.