لينك نتيجة شهادة الأساس 2022 جميع الولايات السودانية

رَابِطْ نتيجة الشهادة الأساسية 2022 بولاية الخرطوم وبقية الولايات التي ظهرت فِيْ 24 يوليو 2022، بعد انتظار طويل دام أكثر من شهر، حتى صباح اليوم وصل الخبر السعيد بعد مؤتمر صحفِيْ عقد بحضور العديد من المعلمين والقادة السياسيين. وأعلنوا نتائج قانون التأسيس لهذا العام، حيث كثفت الوزارة عملها خلال المرحَلْة الماضية من أجل استكَمْالها اعلان نتائج شهادة التأسيس. بالنسبة لجميع الولايات قبل بداية شهر أغسطس، عندما يبدأ أولئك الذين يفشلون فِيْ امتحان الدور الأول بالدخول إلى الجولة الثانية.

رَابِطْ الشهادة الأساسية 2022. النتيجة



بدأ الرَابِطْ الرسمي للنتائج شهادة التأسيس السودانية التحقيق مع الأسر السودانية قيد المناقشة منذ الصباح، خاصة وأن المَوعِد النهائي لتقديم النتائج النهائية لهذا العام يصادف الأحد 24 يوليو 2022، فنحن نراجعها الآن. 2022 رَابِطْ نتيجة الشهادة الأساسيةبالمناسبة، يمكن للأبناء والبنات رؤية نتائج امتحاناتهم فِيْ يونيو الماضي.

استخراج النتيجة الأساسية بالمقعد رقم 2022 ولاية الخرطوم

الإشراف امتحانات الشهادة الأساسية السودانية هذا العام، يمكن لنحو ألف معلم ومعلمة، فِيْ حين تجاوز عدد الطلاب 237، الاطلاع على درجاتهم النهائية من خلال أبسط الطرق الرسمية المتاحة الآن على الإنترنت. الموقع الرسمي للوزارةلذا، عليك الآن اتباع الخطوات التالية

الوصول المباشر إلى الموقع الرسمي وزارة التربية والتعليم. أدخل رقم مقعدك أو رقم مقعدك. يجب عليك تسجيل الرمز المرئي الذي تراه، والذي يكون عادةً أرقامًا أو أحرفًا. أخيرًا، اضغط على إرسال.

بعد اتباع هذه الخطوات، سترى شبحًا النتيجة النهائية لشهادة التأسيس السودانية. تتكون مما يلي

رقم الجلسة ………….

اسم الطالب ………….

المجموع…………….

المواد والصف.

رياضيات.

اللغة العربية.

الفقه والعقيدة.

اللغة الإنجليزية.

القران الكريم.

العلم فِيْ حياتنا.

نحن والعالم المعاصر.

أساسيات التعليم الفني.

ستجد مقابل كل مادة من المواد الدراسية المذكورة أعلاه درجتك، ثم ستجد أدناه أيقونة نتيجة الطباعة.

ها نحن نذهب معك حتى النهاية شرح نهاية لهذه الغاية نتيجة الشهادة الأساسية 2022 كل الدول السودانية.