لين الصعيدي بإطلالة مبهرة وجسد رشيق.. والجمهُور يقارنها بجنى مقداد

يعتقد الكثير أن نجوم قناة “طيور الجنة” ما زالوا أطفالا صغارًا، رغم مرور سنوات طويلة على ظهُورهم لأول مرة، إلا أن البعض لا يحبون فكرة أنهم أصبحوا شبابًا وسيمين يهتمون بأناقتهم وجمالهم. .

أخيرًا، فاجأت لين السعيدي متابعيها بآخر جلسة تصوير التقطتها أثناء حضورها إحدى المناسبات، حيث بدت جميلة وأنثوية للغاية، بحسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

نظرة زرقاء ملكية

شاركت لين السعيدي متابعيها عبر حسابها بموقع “انستجرام” سلسلة من الصور ظهرت فِيْها بفستان أزرق ملكي، رافقت قِصَّة “شولدرز”.

ما أضاف إلَّى فخامة فستانها هُو قماش الساتان اللامع، بينما كان التصميم ضيقًا من أعلى إلَّى أسفل لإبراز منحنيات جسدها الرشيق.

كَمْا يتميز الفستان بفتحة جانبية من الساق تصل إلَّى الركبة، وخصره مزين بتطريز كريستال لامع.

أكَمْلت الساعدي، 17 عامًا، إطلالتها بمكياج لافت للنظر بألوان ناعمة وترابية، فِيْما تبنت تسريحة شعر فضفاضة ومنخفضة، مما ترك خصلتين رفِيْعتين يسقطان على جانبي وجهها.

تم تزيين الفنانة الأردنية الشابة بمجوهرات شبيهة بالماس ومرصعة بأحجار لامعة براقة.

ردود فعل مستخدمي الشبكات الاجتماعية.

بمجرد أن شاهد رواد وسائل التواصل الاجتماعي مظهر لين السعيدي، حتى أنهم أمطروها بتعليقات مغازلة تغني عَنّْ جمالها ورشاقة، لكن آخرين قالوا إن المظهر الذي تبنته لين لا يناسب سنها ؛ بدا أكبر من عمره.

قال أحد المعلقين “واو، إنها جميلة جدًا.” وأكد آخر “لا بأس بي”.

بينما أبدى معلق آخر رأيه الصريح، قال “مظهر وحدة الجيل الثالث عشر ليس عمرك أبدًا”.

فِيْ غضون ذلك، ذهب متابعون آخرون للمقارنة بين لين وزميلتها جنى مقداد، التي قررت ارتداء الحجاب منذ فترة وجيزة.

من هِيْ لين السعيدي

اشتهرت لين السعيدي فِيْ طفولتها، إلَّى جانب أبناء خالد المقداد مؤسس قناة طيور الجنة، حيث استضافت العديد من أغاني الأطفال. من مواليد 2005 أي أنه يبلغ من العمر 17 عامًا حاليًا. .

والد لين هُو عمر السعيدي، مغني أردني من أصل فلسطيني، بدأ حياته فِيْ الشهرة مع شركة طيور الجنة، التي انطلقت عام 1994، وأدى معها العديد من الأغاني.

عَنّْد انطلاق قناة طيور الجنة عام 2008، تولى عمر الصعيدي منصب مدير القناة وشارك أطفاله مع عائلة خالد مقداد فِيْ أغانٍ مختلفة.

قرر عمر السعيدي التقاعد من قناة Aves del Paraíso فِيْ عام 2013 لتولي منصب المدير العام لقناة “نون” الفضائية المخصصة للأطفال.