من هي لين عاصم محمد المومني الحاصلة على المرتبة الاولى في الفرع العلمي في المملكة الاردنية ،أصدرت وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس نتائج التوجيهي لعام 2022م في تمام الساعة العاشرة والتي أعلن خلالها وزير التربية عن أسماء الأوائل على مستوى الأردن في كافة الفروث الأدبية والعلمية والشرعية والمجال الصناعي ،سنتعرف خلال الاسطر القادمة من المقال على التفاصيل.

نتائج الثانوية العامة في الأردن 2022

قبل ساعات قليلة أطلقت وزارة التربية والتعليم في الاردن عن نتائج التوجيهي عبر رقم الجلوس والدخول على الروابط الإلكترونية الخاصة بالوزارة ،كما أوضح عن سير الاختبارات وعمليات التصحيح والمراجعة بمنتهى الشفافية ودون أي مشاكل وبلغ عدد الطلاب المتقدمون في الدورة الأولى 2.5 ألف طالب وطالب وحصلت درجة النجاح بنسبة 63% في جميع الفروع التعليمية.

من هي لين عاصم محمد المومني الحاصلة على المرتبة الاولى في الفرع العلمي في المملكة الاردنية

يتسائل الكثير من الشعب الأردني عن هوية لين عاصم محمد المومني والتي حصلت على الترتيب الأولى للفرع العلمي باختبارات الثانوية العامة ،الجدير بالذكر أنها طالبة في مدرسة النظم الحديثة وحصلت على معدل 99.90% للفرع العلمي وذلك خلال الاعلان في المؤتمر الصحفي للوزارة في صباح اليوم الخميس ومشاهد الفرحة والسرور التي انتشرت في عائلتها ومدرستها بالإضافة الى المجموع العالي للطالبة.

أسماء أوائل توجيهي على الأردن فرع العلمي

كما وأوضح وزير التربية والتعليم لأسماء العشرة الأوائل على الفرع العلمي موضحاً المعدل الخاص بكل طالب والمدرسة التي ينتمي إليها وهي كما يلي:

الطالبة لين عاصم محمد المومني بمعدل (99.90%) لدى مدرسة النظم الحديثة

الطالب رامز عيسى النمري بمعدل (99.58%) لدى مدرسة بطريركية اللاتين

الطالبة ليلى حسام محمد علان بمعدل (99.70%) لدى مدرسة الابداع التربوي

الطالبة أروى رياض فتحي بلعاوي بمعدل (99.70%)

الطالبة راما فادي أحمد العموري بمعدل (99.70%)

من هي لين عاصم محمد المومني الحاصلة على المرتبة الاولى في الفرع العلمي في المملكة الاردنية كما تقدم وزير التربية والتعليم بالتهاني والتبريكات للطلبة المتفوقين في توجيهي ،متمنياً لهم مستقبل مليء بالتفوق النجاح والازدهار ليكونوا نماذج مشرفة لخدمة بلادهم.