“ليوناردو ديل فِيْكيو”.. قِصَّة أسطورية لعامل أصبح ملكا لصناعة النظارات

إحدى قصص النجاح الملهمة، لأحد أبرز رواد الأعمال فِيْ العالم، هِيْ قِصَّة ليوناردو ديل فِيْكيو، أكبر منتج للنظارات فِيْ العالم.

يُعرف Del Vecchio بأنه مؤسس ورئيس Luxoteca، مما جعله إمبراطور النظارات فِيْ العالم، ومنحه ثروة قدرها 21.9 مليار دولار فِيْ عام 2022.

نشأتها

ولد ليوناردو ديل فِيْكيو فِيْ 22 مايو 1983 فِيْ ميلانو بإيطاليا، وينتمي إلَّى عائلة مكونة من والدين وخمسة أطفال، أصغرهم كان.

لقد فقد ديل فِيْكيو والده قبل عامه الأول من حياته، وكانت أسرته فقيرة جدًا فِيْ هذه المرحلة من حياته، بسبب عدم قدرة والدته على رعاية الأسرة، مما دفعها إلَّى التخلي عَنّْه ووضعه فِيْ دار للأيتام عَنّْدما كان عمره 7 سنوات.

رحلة الكفاح

فِيْ سن الرابعة عشرة، غادر ديل فِيْكيو دار الأيتام، وأدرك أنه يجب عليه أن يتعلم الاعتماد على نفسه فِيْ حياته، بعد النصيحة التي قدمها له الشخص المسؤول عَنّْ رعايته فِيْ دار الأيتام، بأنه لم يختاره. والديه، ولكن يمكنه أن يقرر ما سيكون عليه مستقبله.

بدأ Del Vecchio رحلته النضالية، حيث عمل فِيْ مصنع للسيارات، ثم انتقل للعمل فِيْ مصنع ينتج المكونات المعدنية المستخدمة فِيْ صناعة الزجاج. أثناء العمل فِيْ هذا المصنع، تجددت معاناة Del Vecchio من خلال حادث فقد خلاله طرف إصبعه بآلة لقطع أجزاء النظارات.

فِيْ الوقت نفسه، واصل Del Vecchio دراسته، وكان طالبًا فِيْ المعهد الصناعي للتصميمات، وكان عمله اليومي 14 ساعة.

فِيْ عام 1958، توجت جهُود ديل فِيْكيو بالحصول على دبلوم من أكاديمية بريرا للفنون.

حياته المهنية

أتقن ليوناردو ديل فِيْكيو كل شيء يمكن تعلمه فِيْ صناعة النظارات، من التصميم وتصنيع الأجزاء إلَّى التسويق.

نجح ديل فِيْكيو فِيْ إنشاء أول مصنع له والذي كان فِيْ منزله لتصنيع أجزاء النظارات، وساعدته زوجته، وزاد النجاح بالعمل فِيْ المصنع حتى استحوذ على 14 عاملاً، وساعات عمل تصل إلَّى 20 ساعة. يوم.

بعد ست سنوات، أنشأ Del Vecchio مصنعه الخاص، Luxottica، وقدم تصميماته إلَّى العديد من العلامات التجارية البارزة، حتى أسس علامته التجارية الخاصة فِيْ عام 1971.

بين عامي 1981 و 1995، نجح Del Vecchio فِيْ إنشاء عدة فروع لعلامته التجارية الخاصة فِيْ جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة.

حاليًا، تنتج Luxottica ما يصل إلَّى 90٪ من نظارات العالم، بالتعاون مع العلامات التجارية الرائدة.