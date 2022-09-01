ليوناردو دي كابريو “أضحوكة السوشيال ميديا” بعد انفصاله عَنّْ حبيبته

استهزاء واسع النطاق بالنجم العالمي ليوناردو دي كابريو، على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد أن تكهن الجمهُور بأن علاقته بصديقته، كاميلا موروني، انتهت عَنّْدما بلغت الخامسة والعشرين من عمرها.

كشف مصدر مقرب من دي كابريو، 47، لصحيفة The Sun أن صديقه انفصل بشكل سري عَنّْ صديقته البالغة من العمر 25 عامًا فِيْ وقت سابق من هذا الصيف دون أن يعرف أي شخص أي شيء عَنّْها، ومشاهد ما حدث بينهما. وأدى إلَّى قرار الانفصال.

جاء هذا الانفصال لترسيخا للفكرة المأخوذة عَنّْ نجمة هُوليوود الجميلة، وهِيْ أنه لا يخرج مع أي فتاة يزيد عمرها عَنّْ 25 عاما، وهُو ما لاحظه الجمهُور فِيْ جميع علاقاته السابقة، لدرجة أن الكثيرين تكهنوا بأنه سيخرج يكرر نفس الشيء مع صديقته، كاميلا، التي كان يتواعد معها منذ ما يقرب من 5 سنوات.

تعرض دي كابريو لحملة واسعة النطاق من السخرية على منصات التواصل الاجتماعي بعد أن تسربت أنباء انفصاله عَنّْ كاميلا إلَّى وسائل الإعلام.

وعلق آخر قائلاً “ربما نكون جميعًا على نفس الصفحة مثل ليوناردو دي كابريو، لكن بأشياء أقل إزعاجًا.” وقال مستخدم ثالث مازحا فِيْ نفس الإطار، “ليونارد دي كابريو يواعد بالفعل كل شخص تحت سن 25 للإعلان عَنّْ تغير المناخ لأولئك الأكثر تضررا”.

وقال مستخدم آخر “لا توجد ظاهرة على هذا الكوكب أكثر موثوقية من انفصال ليوناردو دي كابريو عَنّْ الفتيات قبل سن 25، والإحصائيات مثيرة للإعجاب حقًا”.

وتحدث آخرون مازحين عَنّْ عمر الفتاة دي كابريو التي ستؤرخ لاحقًا، مع تعليق أحدهم، “الفتاة دي كابريو ستنهِيْ علاقته بها فِيْ عمر 72 عامًا ولدت اليوم”، وأضاف آخر، “فكرة أن ليوناردو دي كابريو يواعد فتاة ولدت فِيْ الألفِيْة الجديدة “إنها فكرة مرعبة فِيْ الواقع.”

استمرت التعليقات الساخرة من المتابعين على تويتر ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، مستغلة روح الدعابة التي تعامل بها غالبية الجمهُور مع فكرة أن دي كابريو انفصل عمدا عَنّْ صديقاته قبل سن 25، مثل كل هذه المنصات. كانت مليئة بالعديد من التعليقات التي حولت الممثل الشاب إلَّى مزحة.