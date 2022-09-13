ليوناردو دي كابريو يواعد جيجي حديد.. وكينان طومسون يسخر منه

انتشرت معلومات مؤخرًا عَنّْ تفضيل النجم الأمريكي ليوناردو دي كابريو مواعدة فتيات تحت سن 25، بعد انفصاله عَنّْ صديقته عارضة الأزياء الأمريكية كاميلا موروني، بعد عيد ميلاده الخامس والعشرين.

لكن يبدو أن الممثل العالمي كسر قاعدة مواعدة 25 فتاة هذه المرة، حيث أكدت مصادر لمجلة People الأمريكية أن النجمة تواعد حاليًا عارضة الأزياء الفلسطينية الأمريكية جيجي حديد البالغة من العمر 27 عامًا.

قالت مصادر إن ليوناردو دي كابريو أحب جيجي، بعد أن واعدها عدة مرات مع أصدقاء مشتركين فِيْ نيويورك.

ظهرا معا

شهد شاهد أنه رأى الثنائي يتسكع مع مجموعة من أصدقائها، بعد أسابيع قليلة من انفصال النجمة عَنّْ صديقتها السابقة كاميلا موروني.

لوحظ أن بعض أصدقاء دي كابريو المقربين، بما فِيْ ذلك تاجر الأعمال الفنية هِيْلي محمد، كانوا حاضرين فِيْ حفل إطلاق خط أزياء جيجي حديد الجديد فِيْ لافِيْنيو فِيْ ساكس فِيْ نيويورك الأسبوع الماضي، لكن Toad Law لم يؤكد معهم.

فِيْ غضون ذلك، أفادت مصادر أخرى أن دي كابريو معجب بجمال الشقراء، لكن الأخير أوضح له أنه فِيْ الوقت الحالي لا يريد أن تكون له علاقة عاطفِيْة، لذا فهم مجرد أصدقاء.

رد فعل وسائل التواصل الاجتماعي

من جانبهم، سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الأخبار التي تم تداولها، وكذبوا الشائعات، وكتب أحدهم ساخرًا “أنا فقط لا أصدق شائعات علاقة دي كابريو وجيجي حديد لمجرد أنها تجاوزت 25 عامًا”. “.

وعلق آخر “انتظر، ليو دي كابريو يريد مواعدة جيجي حديد الآن هل يعرف أنها تبلغ من العمر 27 عامًا”

كينان طومسون يسخر من ليوناردو دي كابريو

من ناحية أخرى، سخر الممثل الكوميدي الأمريكي كينان طومسون من ليوناردو دي كابريو أمس خلال المونولوج الافتتاحي لجوائز إيمي، حيث خاطب كلماته للممثلة الأمريكية زندايا التي أتمت 26 عاما قبل أسبوع، مشيرا إلَّى أنها تبلغ من العمر ما يكفِيْ ترجمة لمدرسة ثانوية. طالبة، لكنها أكبر من أن تخرج مع دي كابريو، التعليق الذي جعلها تخفِيْ وجهها بيديها من الحرج.