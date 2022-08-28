لي عين ما يملاها غيرك بشر حي كلمات ، قد يتسائل العديد منا حول التعرف على الأغاني العديدة والتي عرفت بشهرتها في الاوقات الأخيرة ، وهي من الأعمال الفنية العراقية المختلفة التي حظيت باهتمام كبير ، والتي نسمعها من قبل الأشخاص من حولنا ومن تلك الأغاني التي نتسائل عنها لي عين ما يملاها غيرك بشر حي الفنانة أصيل حميم ، تابعوا معنا .

من هو صاحب أغنية بالنسبة لي لا يستطيع أحد أن يمليها عليك كإنسان حي

صاحب أغنية “لي عين ماء ديكتا” التي أملها أناس آخرون هي الفنانة أصيل حميم، الفنانة من أصل عراقي وجنسيتها. ولدت في بغداد لأب الموسيقار العراقي الشهير كريم حميم. ولدت في الأول من أكتوبر منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، وقدمت أيضًا العديد من الأعمال الفنية الفردية والجماعية، فضلًا عن عدد كبير من سلاسل المسلسلات.

لدي عين لا يمليها الآخرون، البشر الأحياء

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الاستماع إلى أغنية بالنسبة لي، عين لا يمليها عليك أحد، إنسان حي

أغنية “لي عين ماء البشير على قيد الحياة” من أشهر أغاني الفنانة العراقية أصيل حميم. يتمتع الفنان الأصلي بقاعدة جماهيرية كبيرة جدًا في أجزاء مختلفة من العالم العربي. وهي أيضًا ابنة الموسيقار العراقي الشهير كريم حميم.

أهم أعمال أصيل حميم

تتمثل أهم وأبرز أعمال الفنانة أسيل حميم في النقاط التالية

لي عين ما يملاها غيرك بشر حي كلمات ، تعتبر من الأغاني العراقية التي حظيت على شعبية كبيرة ، وتعتبر الفنانة أصيل حميم صاحبة الاغنية من أشهر الشخصيات الكبير التي حققت النجاح والشهرة في عالم الغناء والفن الشعبي ، وهي تبلغ من العمر في الثلاثينات .