لٌينك مباشر نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم برقم جلوس التربية والتعليم

نتيجة لشهادة التأسيس بولاية الخرطوم، تزايدت التساؤلات فِيْ الفترة الأخيرة بين الطلاب والطالبات حول مَوعِد ظهُور نتيجة الصف الثامن لشهادة التأسيس فِيْ سوان للعام الدراسي الحالي 2022، بعد ذلك. اجتاز الطلاب والطالبات جميع الاختبارات النهائية وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم. كَمْا أكد الوزير أنه سيتم الاستعلام عن النتيجة النهائية للصف الثامن عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي الذي أنشأته الوزارة، وهنا نعرض لكَمْ تاريخ ظهُور نتيجة شهادة التأسيس لعام 2022 فِيْ السودان.

نتيجة الشهادة الأساسية ولاية الخرطوم

من المعروف أن طلبة الصف الثامن من الشهادة الأساسية فِيْ السودان بولاية الخرطوم بقم اجتازوا جميع الامتحانات النهائية لعام 2022 فِيْ يونيو الماضي، ومن المتوقع أن تظهر النتيجة النهائية على الإنترنت بعد الساعات القليلة القادمة من يوليو 2022. بعد الانتهاء من اختبارات ة والتصحيح لجميع الطلاب والطالبات.

أعلن وزير التربية والتعليم السوداني قرارا بشأن توجيه جميع الطلاب والطالبات، بعد الاطلاع على النتيجة النهائية للصف الثامن عبر الإنترنت، إلى المدرسة لجميع الطلاب، حتى يتمكنوا من استلام الوثيقة الأصلية. شهادة معتمدة من المدرسة، والتأكد من انتقالهم إلى المرحَلْة التالية بنجاح وتميز.

ننتظركَمْ خلال ساعات قليلة وفِيْ فجر يوم الأحد الموافق 24 يوليو حيث من المتوقع إعلان نتائج قانون التأسيس وإبلاغ جميع الطلاب بها بعد المؤتمر الصحفِيْ كَمْا صدر من قبل وزارة التربية والتعليم فِيْ الولاية السودانية، ونتابع معكَمْ عمليات ظهُور النتائج بمجرد اعتمادها من قبل ولاية الخرطوم.

الان فِيْ تمام الساعة 830 من صباح اليوم، تنتظر فعاليات المؤتمر الصحفِيْ للنتائج المتوقعة، والذي ظل فِيْه التصحيح يعادل شهر ونصف، بانتظار الموافقة على نتائج الشهادة الأساسية الأولى فِيْ السودان بولاية … الخرطوم. والإعلان عن بدء تحميل ملفات درجات الطلاب عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية. المرحَلْة الأساسية هِيْ المرحَلْة الصهريجية لما يعرف بالمدارس الثانوية الثلاث فِيْ السودان.

ينتظر العديد من الطلاب فِيْ كل مكان فِيْ جمهُورية السودان وولاية الخرطوم، اليوم، الإعلان الذي طال انتظاره عن نتيجة شهادة التأسيس بولاية الخرطوم. تجتمع وزارة التربية والتعليم اليوم الأحد فِيْ تمام الساعة الثامنة مساءً الصباح. ، وتتم الموافقة على النتيجة وتبدأ عملية تحميل النتائج. يجب على الطلاب أن يهدأوا ويسألوا عن النتيجة. عندما تم الإعلان عنه عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية الموضح بالمقال.

كيفِيْة طلب معلومات عن نتيجة شهادة التأسيس، السودان، الخرطوم

عندما تؤكد ظهُور نتائج الدرجة الثامنة لشهادة التأسيس للعام الدراسي الحالي 2022، يمكنك التحقق من النتيجة النهائية على النحو التالي

أولاً، قم بتسجيل الدخول إلى موقع الويب الرسمي الخاص بهم وزارة التربية والتعليم السودانثم اضغط على الزر للتحقق من نتيجة شهادة السودان الأساسية لعام 2022، ثم اكتب جميع بيانات الطالب والتي تتضمن الاسم الثلاثي ورقم المقعد المكون من أرقام، وقبل الضغط على الكلمة أظهر النتيجة تأكد أن جميع البيانات المسجلة بالصفحة صحيحة، فِيْ النهاية اضغط على كلمة إظهار النتيجة وبعد لحظات قليلة ستظهر النتيجة النهائية مصحوبة بالدرجات التي يستحقها الطالب فِيْ العام الدراسي 2022، والنجاح ونتمنى لك التوفِيْق. للجميع فِيْ جميع ولايات السودان.

التحديث الآن الساعة العاشرة صباحًا يوم الأحد 24 يوليو 2022. يستمر البحث من قبل الطلاب فِيْ كل مكان حيث ينتظرون جميعًا وزارة التربية والتعليم السودانية بولاية الخرطوم لبدء تحميل النتائج. من خلال الموقع الرسمي المعروض لجميع الطلاب أعلاه مع خالص تمنياتنا عبر موقعنا الإلكتروني بالنجاح والتميز للجميع.