لُغُز وارن بافِيْت.. ماذا يفعل الملياردير العجوز فِيْ سوق النفط

اشترى الملياردير الأمريكي وارين بافِيْت، الذي تقدر ثروته بـ 106 مليار دولار، وفقًا لمجلة فوربس، 50٪ من شركة أوكسيدنتال بتروليوم.

وقالت وكالة تنظيم الطاقة الفِيْدرالية عَنّْ الصفقة، فِيْ بيان يوم الجمعة “الصفقة المقترحة تتماشى مع المصلحة العامة ومسموح بها”.

ارتفعت أسهم شركة أوكسيدنتال بتروليوم (NYSE OXY) بنسبة 10٪ قبل إغلاق يوم الجمعة، بعد أن استثمر بافِيْت بكثافة فِيْ شركة النفط.

قال بافِيْت عَنّْ الرئيس التنفِيْذي لشركة أوكسيدنتال بتروليوم “إنه يدير الشركة بالطريقة الصحيحة”. “لقد بدأوا فِيْ الشراء، وكنا نشتري كل شيء إذا استطعَنّْا”.

استثمرت شركة Berkshire Hathaway من Warren Buffett حوالي 7.5 مليار دولار، ويمتلك Buffett 143 مليون سهم.

كَمْا استثمرت Berkshire Hathaway عَنّْ طريق شراء 10 مليارات سهم من الشركة، مما ساعد الشركة فِيْ ذلك الوقت.

هدوء حذر فِيْ أسعار النفط

أغلقت أسعار النفط إلَّى حد كبير دون تغيير يوم الجمعة، لكنها عانت من خسارة أسبوعية بفعل قوة الدولار والمخاوف من أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلَّى إضعاف الطلب على النفط الخام.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عَنّْد 96.72 دولارًا للبرميل، بارتفاع 13 سنتًا فقط. كَمْا ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتًا لتبلغ عَنّْد التسوية 90.77 دولار.

وانخفض كلا العقدين بنحو 1.5٪ بنهاية الأسبوع.

قفزت أسعار النفط لفترة وجيزة فِيْ تداولات متقلبة على خلفِيْة تصريحات أدلى بها رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ ريتشموند، توماس باركين، بأن المجلس سيوازن بين وتيرة رفع أسعار الفائدة وحالة عدم اليقين بشأن تأثير هذه الزيادات على الاقتصاد. لكن النفط الخام قلص مكاسبه حيث عادت مخاوف المستثمرين بشأن الزيادات المقبلة فِيْ أسعار الفائدة إلَّى الظهُور.

وصل مؤشر الدولار إلَّى أعلى مستوى فِيْ خمسة أسابيع، مما حد أيضًا من مكاسب النفط الخام حيث أن ارتفاع الدولار يجعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

فِيْ إشارة إلَّى أن أزمة إمداد النفط آخذة فِيْ التراجع، فإن الفجوة بين السعر الفوري لخام برنت وثاني أقرب شهر لانتهاء العقود الآجلة تقل بنحو 5 دولارات عما كانت عليه فِيْ نهاية يوليو.

وقال هِيْثم الغيص الأمين العام الجديد لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لرويترز إنه متفائل بشأن الطلب على النفط العام المقبل.

وأضاف قبل اجتماع سيعقد فِيْ الخامس من سبتمبر أيلول أن أوبك حريصة على ضمان بقاء روسيا ضمن تحالف أوبك +.

وقد تنكَمْش الإمدادات مرة أخرى عَنّْدما يبدأ المشترون الأوروبيون البحث عَنّْ إمدادات بديلة من النفط الروسي قبل أن تدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي حيز التنفِيْذ فِيْ الخامس من ديسمبر.