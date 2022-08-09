مأدبة إفطار في الميدان للقيادات والإدارات العاملة في المسجد الحرام

أقام معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إفطار ميداني لقادة وإدارات الرئاسة العاملين في المسجد الحرام.

تقديم أفضل الخدمات

وأوضح الرئيس العام أن جهد عمال المسجد الكبير كان له أثر كبير في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، سائلاً الله -تعالى- أن يتقبل أعمالهم الصالحة، وأن يجازيهم خير الجزاء. . على الأعمال العظيمة التي يقومون بها لخدمة ضيوف بيت الله.

وشكر الشيخ السديس الجميع على الخدمات التي يقدمونها لحجاج المسجد الحرام وعلى تعاونهم وتجاوبهم مع الجهات ذات العلاقة بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة زوار المسجد الحرام لأداء عبادتهم. والطقوس. بكل سهولة ويسر.