مؤتمر صناعة الحديد فِيْ السعودية يشهد توقيع 4 اتفاقيات فِيْ يومه الثاني بـ200 مليون ريال

شهد المؤتمر السعودي الدولي الثاني لصناعة الحديد، الذي عقد بالعاصمة الرياض، توقيع 4 اتفاقيات تجارية بقيمة 200 مليون ريال بين شركة إيسار الهندية وشركات سعودية وهِيْ سابك وحريات ودولوميت السعودية وروكوم لتقديم الخدمات. إلَّى مصنع الشركة الهندية الجديد فِيْ رأس الخير، والذي من المقرر أن يبدأ تشغيله فِيْ أوائل عام 2024.

أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، فِيْ اليوم الأول للمؤتمر، أمس، عَنّْ تطوير عدد من الفرص الاستثمارية فِيْ قطاع الحديد والصلب فِيْ المملكة مع مستثمرين محليين وعالميين، منها 3 مشاريع قيد التطوير، بقيمة. بنحو 35 مليار ريال، وبطاقة إنتاجية إجمالية 6.2 مليون طن. ومنها انشاء مجمع متكامل لانتاج الصاج بطاقة انتاجية 1.2 مليون طن سنويا يستهدف بناء السفن وخطوط انابيب ومنصات البترول وخزانات النفط الضخمة.

وتشمل هذه المشاريع إنشاء مجمع متكامل لإنتاج الحديد المسطح بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 4 ملايين طن من الحديد المدرفل على الساخن، ومليون طن من الحديد المدرفل على البارد، بالإضافة إلَّى 200 ألف طن من الصاج وغيرها. يهدف المجمع إلَّى خدمة صناعة السيارات، وتعليب الأغذية، والأجهزة المنزلية، وخطوط أنابيب المياه، بالإضافة إلَّى إنشاء مصنع لإنتاج كتل الحديد الدائرية، بطاقة إنتاجية مليون طن سنويًا، حيث يعتبر نقطة الدخول الرئيسية لـ تصنيع الأنابيب الفولاذية غير الملحومة المستخدمة فِيْ قطاع النفط والغاز.

على صعيد متصل قال وزير الاستثمار م. وأوضح خالد بن عبد العزيز الفالح، أن المملكة تعمل على إطلاق مبادرة متخصصة، برنامج جذب سلاسل التوريد العالمية، والتي تركز على تعزيز كفاءة سلاسل التوريد العالمية وقدرتها على التعافِيْ، من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للتصدير. قطاعات المنتجات والخدمات الموجهة. تتمتع المملكة بمزايا تنافسية.