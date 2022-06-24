مؤسسة الإمارات التعليمية تعلن عن أهمية التواصل مع أولياء أمور 

أوضحت مؤسسة الإمارات التعليمية أهمية التواصل مع جميع أولياء الأمور ، وذلك في حال انتقال الطلاب إلى مدرسة أخرى ، حيث يكون الإعلان عن معرفة مدرسة أبنائهم ، ويضاف إلى ذلك التواصل مع منسقي محطات الحافلات لكل منها. المدرسة ، وذلك للتأكد من المناطق الخاصة بالمدرسة والحافلات ، لذلك تم الإعلان عن جميع الزيادات والشواغر من الكادر التعليمي ، وبالتالي تم رفع الأسماء إلى إدارة المجال ، وبناءً على ذلك ، جميع الرغبات المختلفة للتحويل تم تحديده من قبل الكادر التربوي حيث تم تقديم الأسماء لإدارة المجال وبالتالي يتم تجهيز قاعات إعادة الاختبار وتجهيزها من خلال فريق متخصص.

قد تجد إشارة إلى تشكيل اللجنة الداخلية للمدارس ، وذلك للتأكد من جاهزية المدرسة ، وذلك لاستقبال الطلاب والطالبات للعام الدراسي “الجديد” القادم. بالإضافة إلى ذلك ، تم إضافة تشكيل داخلي حول تنظيم استلام كتب الطلاب لمشروع “إعادة تدوير الكتب” مرة أخرى ، وهذا ضمن المراكز المحددة ، وبناءً عليه سيتم إرسال تعميم في المستقبل حول تفاصيل الشغل.

بالإضافة إلى ذلك ، أوضحت مؤسسة الإمارات التعليمية مؤخرًا تشكيل فريق للرد على جميع استفسارات وأسئلة أولياء الأمور المختلفة حول الدرجات ، وبالتالي استقبال جميع حالات الطلاب والطالبات في المدارس ، حيث لا بد من التأكد من ذلك. أنه يتم تحديث جميع البيانات الشخصية للطلاب والطالبات بالمنهل وتداعياتها ، لذلك أضاف تحليل الطلاب للفصل الثالث ، وتقييم مهارات الأبناء.

والجدير بالذكر أن أولويات الأسبوع تبدأ من الاثنين 4 يوليو حتى الجمعة 8 يوليو 2022 م. لذلك أوضحت مؤسسة الإمارات التعليمية في تعميمها الصادر للمدارس ، وأضافت أن ذلك يتمثل في إرسال الجداول المدرسية إلى إدارة الفرع ، وذلك بعد مراجعة النطاقات مع مديريها ، ويتم إجراء جميع عمليات إعادة الاختبارات ، و يتم تأكيد واستيفاء أي حالات معلقة ضمن لجنة الامتحان ، حيث يكون استكمال ذلك استلام أجهزة الطلاب الثاني عشر وتسليمها لفريق الدعم الفني والمهني.

من ناحية أخرى ، توضح مؤسسة الإمارات التعليمية منح المرونة لمديري المدارس الحكومية ، وبناءً على ذلك القرار ، لتقديم موعد نهاية العام الدراسي الحالي 2022 م ، وإضافة إلى ذلك القرار الإداري. الهيئة التدريسية والفنية ، حيث تبدأ من تاريخ الجمعة الموافق 8 يوليو المقبل بدلاً من الجمعة 15 يوليو 2022 م.