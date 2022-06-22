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مؤسسة الإمارات التعليمية تمنح مرونة لمديري المدارس الحكومية 

كتب العرب اليومفي آخر تحديث

حصلت مؤسسة الإمارات التعليمية مؤخراً على قرار بتقديم موعد إجازة نهاية العام للعام الجاري 2022 م وذلك للجهات الإدارية والتعليمية والفنية ، وبناءً عليه سيتم الإعلان عنها ابتداءً من يوم الجمعة الموافق لـ 8 يوليو المقبل ، بدلًا من الجمعة الموافق 15 يوليو 2022 م ، وذلك بناءً على قرار صادر بتاريخ نهاية العام الدراسي الحالي ، وأضاف أن مؤسسة الإمارات التعليمية تعلن الشروط الأساسية للالتحاق بالبرنامج. الموافقة على صلاحيات هذه المرونة ، بما في ذلك استكمال المهام الأساسية المطلوبة ، وذلك من خلال إدارة مدرسة وروضة أطفال قبل المواعيد المحددة ، وبالتالي تم ضمان استمرارية كافة الأعمال الإدارية والتعليمية والتشغيلية والاختبارية. .

قد تجد إشارة إلى تخصيص هذه اللجنة الإشرافية لثلاثة أعضاء برئاسة مدير المدرسة ، وبالتالي سيكون هناك اتصال مباشر. هناك مشاكل في المراقبة والاعتماد ، وذلك بعد عطلة العيد مباشرة حتى الجمعة 15 يوليو 2022 م.

جدير بالذكر أن المؤسسة التعليمية قد حددت العديد من الأولويات للعمل ، مضيفة استكمال المهام المطلوبة ، وحتى يوم الاثنين الماضي 20 يونيو 2022 م وحتى يوم الجمعة 24 يونيو الجاري ، وذلك في صورة متابعة واعتماد الدرجات. لجميع الحلقات والمراحل بحيث لا يحدث تأخير عند إعلان النتائج.

بالإضافة إلى ذلك ، أوضحت المؤسسة الأولويات من تاريخ الاثنين 27 يونيو 2022 م وحتى الجمعة 1 يوليو المقبل ، وبناءً عليه أبلغت من أجرى اختبار إعادة الاختبار الذاتي ، وأضافت إلى ذلك العمل على إعادة الطلاب. الأجهزة من أجل استكمال إعادة الاختبارات ، وإعداد الجداول المدرسية للعام الدراسي المقبل ، حيث تم التنسيق مع المواصلات.

من المؤكد أن القاعات مجهزة لجميع الاختبارات التعويضية للطلاب والطالبات والأهداف داخل المدارس ، وذلك لاستمرار استلام أجهزة الطلاب إلى ما بعد انتهاء فترة الاختبار التعويضي ، وهذا على أساس الجميع. التوجيهات المرسلة في الفترة الماضية.

شددت مؤسسة الإمارات التعليمية على أهمية التواصل مع جميع أولياء أمور الطلاب والطالبات ، بناءً على حالة انتقال الطلاب إلى مدرسة أخرى ، وأضافت إلى ذلك التواصل مع منسقي محطات الحافلات في جميع المدارس ، من أجل التأكد. حول مناطق المدرسة والحافلات أيضًا.